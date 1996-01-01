На КнААПО собрали фюзеляж "суперджета"

Знаменательное событие произошло на Комсомольском-на-Амуре авиационном промышленном объединении (КнААПО). Как сообщает РИА "Восток-Медиа", здесь завершена сборка фюзеляжа самолета "Sukhoi SuperJet-100", первого образца нового регионального пассажирского самолета.

По этому поводу на КнААПО в цехе сборки машины прошла пресс-конференция. О проделанной работе, о новом подходе в производстве самолета, о дальнейших задачах и планах рассказал Владислав Котовский, первый заместитель генерального директора КнААПО по гражданским программам. По его словам, накануне в Комсомольск прилетел транспортный самолет Ан-124 "Руслан". Фюзеляж и крылья "Sukhoi SuperJet-100" доставили в подмосковный город Жуковский. В Центральном научно-исследовательском аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) сначала проведут окончательную сборку машины, затем пройдут испытания на прочность фюзеляжа, крыла, системы управления самолетом, узлов крепления пилона к крылу и других элементов конструкции.