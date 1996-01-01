"Роснефть" определилась с местом строительства Восточного НПЗ

Президент ОАО "НК "Роснефть" Сергей БОГДАНЧИКОВ, побывавший во Владивостоке в составе делегации под руководством президента РФ Владимира ПУТИНА, дал пресс-конференцию, где обозначил приоритеты компании в регионе. Речь идет не только об увеличении нефтедобычи в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, но и о расширении мощностей по нефтепереработке. Отвечая на вопрос ДДГ "ЗР", он, в частности, сказал:

- В настоящее время мы имеем один завод на Дальнем Востоке - в Комсомольске-на-Амуре. Его производительность за последние 4 года благодаря мероприятиям по реконструкции выросла на 25%. Существенно улучшились и показатели качества нефтепродуктов, которые там производятся. Через 3-4 года реконструкция будет завершена, что позволит нам значительно увеличить глубину переработки.

Второй проект, над которым мы тщательно работаем, - так называемый "Восточный НПЗ" в районе строительства терминала для отгрузки нефти и нефтепродуктов, который является логическим завершением трубопровода ВСТО. "Омскнефтехимпроект" по нашему поручению рассмотрел 7 площадок под него. В настоящее время выбрана одна - в районе мыса Елизарова, на расстоянии 3-4 км от нефтепорта в бухте Козьмина. Компания подготовила декларацию о намерениях о строительстве завода производительностью 20 млн тонн нефти в год. Следующий этап - подготовка технико-экономического обоснования. Когда оно будет готово, можно будет говорить о конфигурации и параметрах НПЗ.