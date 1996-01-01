Отпуск не положен

- Директор предприятия, на котором я работаю, отказывает мне в предоставлении отпуска по учебе в виду того, что я получаю второе высшее образование по специальности, не связанной с моим первым образованием. Прав ли он?

- Прав. В соответствии со ст. 177 Трудового кодекса РФ гарантии и компенсации, связанные с обучением, предоставляются работнику при получении образования данного уровня впервые. Учебный отпуск ему может быть предоставлен по соглашению с работодателем с сохранением или без сохранения заработной платы по его усмотрению. Указанные гарантии и компенсации также могут предоставляться работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня, направленным на обучение работодателем в соответствии с трудовым договором или соглашением об обучении, заключенным между работником и работодателем в письменной форме.

В РФ установлены следующие ступени высшего профессионального образования: "бакалавр", "дипломированный специалист" и "магистр". Получение впервые образования по различным ступеням не рассматривается как получение второго высшего профессионального образования.