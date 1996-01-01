Предъявите лицензию!

- Как известно, с 1 января 2007 года планировалось отменить лицензирование строительной деятельности. Насколько я понял, решение отложено. С чем это связано и что можно ожидать дальше?

- Действительно, для того чтобы профессионально заниматься проектированием, строительством или инженерными изысканиями, по-прежнему требуется лицензия выданная Росстроем. Прежний порядок продлен, по крайней мере, до 1 июля 2007 г.

Руководитель Приморского филиала ФГУ "ФЛЦ" Владимир САМАРИН отметил, что это решение Росстроя связано с принятием накануне нового года Федерального закона "О признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ". По его словам, в Приморье лицензии на строительную деятельность имеют около 2 тыс. юридических и физических лиц, представляющих около 31 тыс. организованных строителей. Их деятельность сопряжена с рядом рисков для них самих и окружающих и требует государственного контроля на всех стадиях производства работ. Создание же иной системы, которая могла бы заменить лицензирование, пока не завершено. Новые регламенты ведения работ и нормы пока еще разрабатываются. И, по мнению самих строителей, их быстрое внедрение в практику пока еще маловероятно.