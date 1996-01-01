Бизнесмены соберутся во Владивостоке

Уже известно, что 1-й Тихоокеанский экономический конгресс состоится во Владивостоке. Концепция мероприятия была утверждена распоряжением администрации Приморского края еще в прошлом году, а сам конгресс состоится в мае 2007 г. при поддержке Правительства России, Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Российской Академии Наук.

Цель конгресса - определить направления и тенденции встраивания России в рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также сформировать Дальний Восток России в качестве форпоста интеграционных отношений России со странами АТР.

В мероприятии международного и общенационального уровня примут участие бизнес-структуры Дальнего Востока России, эксперты, ученые, представители федеральных органов государственной власти, политические деятели Российской Федерации и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, российских и иностранных финансовых институтов.

К участию в Тихоокеанском экономическом конгрессе приглашаются владельцы крупных судоходных, горнодобывающих, золотопромышленных, рыбодобывающих, энергетических компаний, компаний-грузоотправителей. Мероприятия конгресса рассматриваются как площадка коммуникаций бизнес-групп с общими интересами для обсуждения деловых вопросов и поиска потенциальных партнеров. Предполагаемое максимальное количество участников мероприятия - 300 человек.