Сам себе энергетик

Бурное развитие собственной электроэнергетики в Китае ставит под сомнение планы энергохолдинга по расширению экспорта. По данным китайского комитета по электричеству, совокупные мощности китайской энергетики возросли в прошлом году более чем на 20% по сравнению с предыдущим. Об этом пишет RBC daily.

Аналитики полагают, что активный рост китайской энергетики ограничивает возможность существенного расширения российского экспорта.

Досье В 2006 году совокупные мощности китайской энергетики выросли на 20,3% и достигли 622 тыс. МВт, в том числе мощность ТЭС составила 484 тыс. МВт (77,8%), мощность ГЭС - 128,6 тыс. МВт (20,7%). При этом производство электроэнергии выросло на 13,5%. Дефицит электроэнергии, по информации китайского комитета по электричеству, в 2006 году испытывали лишь три китайских региона по сравнению с 25 регионами в 2005 году.

Как замечает аналитик ИК "Антанта Капитал" Денис ТЕРЕХОВ, информация о росте мощностей китайской энергосистемы представляется важной, поскольку именно китайское направление экспорта электроэнергии является сейчас наиболее перспективным для РАО "ЕЭС России". Как известно, на Дальнем Востоке имеется огромный неосвоенный потенциал гидроресурсов, а граничащие с Россией провинции Китая пока испытывают острый дефицит электроэнергии.

В настоящее время энергохолдинг экспортирует электроэнергию в Поднебесную в небольших объемах - 0,8 млрд кВт/ч. Однако РАО "ЕЭС" не оставляет своих планов по увеличению поставок. В конце 2006 года между энергетическими компаниями Китая и России было подписано соглашение, согласно которому в 2008-2010 годах энергохолдинг готов поставить 3,6-4,3 млрд кВт/ч электроэнергии. Под этот проект РАО "ЕЭС" намерено построить до десяти новых угольных электростанций на границе с Китаем, а также использовать потенциал гидростанций.

Однако, по мнению аналитиков, со временем Поднебесная будет способна решить проблему дефицита электроэнергии своими силами. В настоящее время в Китае ведется строительство целого ряда ГЭС. К 2011 году мощности китайской энергетики возрастут до 800 тыс. МВт. Денис Терехов полагает, что новости о чрезвычайно активном росте китайской энергетики не ставят под угрозу существующие контракты, но "однозначно ставят под сомнение возможность как существенного расширения экспорта, так и сохранения сегодняшних высоких цен экспортных контрактов".

Правда, Сергей БЕЙДЕН из ФГ "КапиталЪ" обращает внимание, что, несмотря на рост мощностей в Китае, нельзя сбрасывать со счетов растущий спрос на электроэнергию. По его словам, быстрый рост экономики Поднебесной приведет к еще большему уровню потребления электроэнергии. "Следует учесть и неравномерность развития магистральных и распределительных сетей в стране, - сказал он РБК daily. - Есть существенные проблемы с передачей энергии с запада на восток и с севера на юг. Из-за неразвитости сетевой структуры некоторые мощности оказываются "запертыми".