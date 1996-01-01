Рыбаки и пограничники заключили союз

О тесном взаимодействии в пресечении морского браконьерства в ходе начавшейся охотоморской минтаевой путины, которая продлится до 20 апреля, договорились дальневосточные промысловики и пограничники, пишет РИА "Восток-Медиа".

На состоявшемся в Хабаровске совместном заседании руководителей ведущих рыбопромышленных компаний Дальнего Востока и регионального пограничного управления ФСБ России по ДВФО принято решение о том, что капитаны судов будут оперативно информировать стражей границы о появлении в акватории нарушителей закона. Квоты на вылов минтая в Охотском море сокращаются. В этом году постановлением Правительства РФ разрешено добыть немногим более 500 тысяч тонн. На путину выйдут почти 300 рыбопромысловых и транспортных судов, в том числе иностранных.

Участники заседания высказали беспокойство продолжающимся массовым браконьерством и незаконным вывозом рыбопродукции за рубеж, что приводит к истощению популяции охотоморского минтая, подрывает экономические интересы страны, наносит ощутимый урон дальневосточным рыбакам. По предварительным подсчетам стоимость добытого в этом году минтая оценивается в $1,5 млрд. Но российские компании, осуществляющие экспорт в Японию, Корею и Китай, как и в прошлые годы, могут не получить планируемых доходов из-за браконьеров, которые сбивают цены на рыбопродукцию.