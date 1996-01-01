Инициатива для лосося

В администрации Сахалинской области подписана резолюция первой международной конференции "Сахалинская лососевая инициатива" (СЛИ). Подписи под документом поставили исполняющий обязанности губернатора области, первый вице-губернатор Сергей ШЕРЕДЕКИН, президент Центра дикого лосося Гидо РАР и исполнительный директор компании "Сахалинская энергия" Иэн КРЕЙГ.

Как рассказали корреспонденту в управлении информации аппарата администрации Сахалинской области, перед церемонией подписания Сергей Шередекин в своем вступительном слове отметил, что "уникальный субъект РФ - Сахалинская область - поставляет на российский рынок более 60% лосося".

Он напомнил, что решение губернатора области Ивана МАЛАХОВА, принятое в 2004 г., о строительстве рыборазводных заводов согласуется с сохранением и увеличением популяций диких лососей. Для реализации СЛИ, по мнению и.о. губернатора области, Сахалин выбран правильно.

Президент Центра дикого лосося Гидо РАР сообщил, что в 2007 г. открывается Центр СЛИ, в которой будут работать представители местного населения, а в ближайшее время состоится семинар по отбору реки для работы с лососем. "Россия имеет самые плодотворные запасы лосося, - подытожил Гидо Рар, - мы гордимся, что поможем их сохранить".

Исполнительный директор компании "Сахалинская энергия" Иэн КРЕЙГ поблагодарил всех участников подписания резолюции за поддержку и выразил уверенность, что проект сохранения лососевых рыб при поддержке администрации Сахалинской области и бизнес-структур будет успешным.

В тексте подписанной резолюции говорится, что проведена работа по шести направлениям: сохранение местообитаний и биоразнообразия, устойчивый лососевый бизнес, образование и просвещение, местное сообщество и лососевые экосистемы, практика добычи природных ресурсов, практика управления промыслом, рыборазведение и анти-браконьерские меры.

В управлении информации отметили, что администрация Сахалинской области, подписав резолюцию, подтвердила свое намерение поощрять реализацию отечественных и международных природоохранных, исследовательских, восстановительных проектов, которые способствуют повышению общественного интереса к Сахалинской области.