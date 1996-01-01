Арендаторы заниматься лесовосстановлением не будут

Фирмы-арендаторы лесных участков в этом году заниматься лесовосстановлением не будут, считает глава комитета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию лесной промышленности и лесного хозяйства Александр БЕЛЯКОВ. Такая ситуация сложилась из-за несовершенства нового лесного законодательства, пишут "ФК-Новости".

"Государство, собственник лесного фонда, все заботы по лесовосстановлению в новом Лесном кодексе, вступившем в силу с января сего года, переложило на арендаторов, но при этом не предусмотрело меры, во-первых, поощрения, во-вторых, контроля и наказания", - отметил Беляков. Отсутствие поощрения, каких-либо льгот означает, что ни одна коммерческая фирма, естественно, не будет вести работы по восстановлению леса, тратить время и средства. Не будет, считает Александр Беляков, даже не по злому умыслу, а потому, что тут же проиграет конкуренцию, ее товар станет дороже на сумму затрат на лесовосстановление.