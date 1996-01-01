Лесорубы мечтают о господдержке

200 тыс. кубов древесины в год способно заготавливать приморское ООО "Кавалеровский ЛПХ". Но лесосечного фонда не хватает, хотя - парадокс! - расчетная лесосека в крае осваивается не более чем на 30%.

Нехватка лесфонда загнала кавалеровских лесорубов в Тернейский район, в п. Светлая, где уже несколько лет открыт участок "Кавалеровского леспромхоза": сегодня на долю Светлой приходится половина осваиваемого леспромхозом лесфонда.

ООО "Кавалеровский ЛПХ" - одно из градообразующих предприятий для Кавалеровского района и один из крупнейших лесозаготовителей в структуре ОАО "Приморсклеспром". Его стабильная работа - это и уверенность в завтрашнем дне для почти 500 его работников, и немаленькие налоги в бюджет района. Одна из главных проблем предприятия, по словам его гендиректора Владимира СКАРЛУХИНА, - кадровая: леспромхозу не хватает водителей лесовозов, машинистов бульдозеров, вальщиков леса. Хотя, если расчетная лесосека будет сокращаться и дальше, предприятие будет вынуждено сокращать и численность персонала - прежде всего за счет сокращения вспомогательных служб.

Круглый лес "Кавалеровский ЛПХ" реализует сегодня в Японию, Китай, Южную Корею. А 20% древесины перерабатывает на месте, на кавалеровском лесозаводе. Пиломатериал расходится по району и краю. Оборудование на заводе устаревшее, энергоемкое, давно требующее замены. Администрация ЛПХ планирует в перспективе приобрести новые ленточнопильные станки, которые снизят себестоимость выпускаемой продукции - главным образом за счет меньшей энергоемкости. Правда, последние 3-4 года лесозавод зимой простаивает из-за отсутствия спроса на пиломатериал. Хотя у ЛПХ и его главного акционера - ОАО "Приморсклеспром" - пока нет планов и возможности по строительству на базе ЛПХ нового современного завода по лесопереработке, но кавалеровские лесорубы стараются все свободные средства пускать на обновление технопарка, на развитие предприятия. Так, в прошлом году закуплены для участка в Светлой 5 японских лесовозов марки "Ниссан-Юза", 2 китайских бульдозера "Камацу-Шантуй".

"Там очень сложный рельеф, пришлось брать импортную технику",- отметил Владимир Скарлухин. В 2005 г. лесорубы приобрели 2 лесовоза марки "КамАЗ" и 3 "КрАЗа" для перевозки леса. Эта техника тоже в основном используется на участке в Светлой. В Кавалерово из новинок оставили 2 "КамАЗа" и бульдозер "Камацу-Шантуй". Половина лесосеки ЛПХ находится сегодня в Светлой, к тому же там сложный горный рельеф, поэтому прежде всего там и укрепляют техническую базу.

На форуме были озвучены интересные цифры: расчетная лесосека в России составляет 600 млн кубов. А осваивается ежегодно всего 20%. 200 млн кубов древесины каждый год просто высыхает на корню и гибнет.

Главный камень преткновения - отсутствие развитой дорожной инфраструктуры, доступа к лесам. Еще один фактор, мешающий развиваться отрасли, - постоянно меняющиеся правила игры: растут пошлины на экспорт кругляка, на 30% за последние 3 года выросли цены на ГСМ, что повлекло за собой рост цен на все остальное - резину, запчасти, материалы. Поэтому лесорубам трудно что-то планировать на длительную перспективу в таких условиях. Все живут одним днем.