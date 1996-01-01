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Как не наломать дров
В России с 1 января 2007 г. вступил в силу новый Лесной кодекс. Его давно ждали. До того как он был принят, несколько лет не утихали дебаты. И вот, наконец, он появился на свет, но при этом породил гораздо больше вопросов, чем ответов.
За комментариями ДДГ "ЗР" обратилась в одну из крупнейших компаний края - ОАО "Приморсклеспром". То, что нам рассказали, вряд ли можно расценивать как положительные сдвиги в развитии отрасли... Грубо говоря, лесопромышленники пока не могут нормально работать по новому Лесному кодексу.
Нужны подзаконные акты
Чтобы Лесной кодекс заработал в полную силу, необходимо принять еще около 60-80 подзаконных актов. Эти положения должны быть разработаны на уровне федерального правительства. А их пока нет, и когда появятся - неизвестно. Взять, например, перезаключение договоров аренды. В законе написано: "Осуществляется подача заявления". Но куда подается заявление? Кому? Не ясно.
На днях появились проекты некоторых подзаконных актов. Они пока не утверждены правительством и размещены только в Интернете на сайтах Российского агентства лесного хозяйства и Гринпис. В частности, это проекты типового договора аренды лесного участка, проекты постановления правительства о государственной инвентаризации лесов, о размещении заказов на лесохозяйственные работы, о санитарной безопасности в лесах РФ, о порядке проведения лесоустройства, о государственном лесном контроле и т.д. Всего пока 8 подзаконных актов. Документы довольно спорные. Например, проект типового договора аренды предусматривает условия расторжения договора в одностороннем порядке (без суда) по инициативе арендодателя.
- Сегодня Лесной кодекс не дает возможности работать ни лесозаготовителям, ни лесохозяйственникам, - говорит заместитель генерального директора ОАО "Приморсклеспром" Анатолий БОБЕР. - 28 декабря был проведен последний конкурс, на который выставлялись участки леса. Мы взяли один в аренду. Сейчас нужно приступать к его освоению, а механизмов реализации нет. При этом, чтобы нам подготовить все необходимые документы для освоения этого участка, уйдет от 3 до 6 месяцев и потребуются серьезные финансовые затраты. Этот год мы еще с горем пополам проработаем, поскольку выписали весь объем лесосечного фонда, а в 2008-м нас, похоже, ожидает очень сложная ситуация. Причем это касается не только лесопромышленников, то же самое творится и в лесном хозяйстве. Отрасль должны возглавлять специалисты, а у нас не всегда так бывает.
Ждем создания новой структуры
Есть еще один не простой момент - в Приморье уже ликвидировано Федеральное агентство лесного хозяйства, а новая структура в администрации края, которая должна заниматься вопросами лесопользования, пока не создана. 29 ноября сотрудники агентства получили официальное уведомление об увольнении. Но в течение двух месяцев до 29 января они обязаны ходить на работу. Кроме того, министром природных ресурсов РФ Юрием ТРУТНЕВЫМ был назначен исполняющий обязанности руководителя агентства.
Так что в ближайшие дни при администрации края должен быть создан новый орган, который будет осуществлять контроль за лесными ресурсами Приморья. Кстати сказать, в Хабаровском крае уже работает подобная структура.
В общем, государственный контроль в сфере лесопользования будет возложен как на Росприроднадзор, так и на субъект федерации, то есть на администрацию Приморского края. Надзор будет осуществляться за деятельностью арендаторов лесных угодий и работой лесничеств.
А что касается лесхозов, то они, судя по всему, будут подвергнуты процедуре реорганизации. По новому Лесному кодексу они должны перейти в новое качество. По крайней мере, в документе говорится не о лесхозах, а только о лесничествах и лесопарках. Но сколько их будет и в каком виде - опять же не ясно. При этом в администрации края нам сообщили, что лесничества, которые приобретут государственный статус, будут заниматься управлением лесами, а также их охраной, защитой и воспроизводством.
Мелким не выжить
Если внимательно изучить новый Лесной кодекс, то можно заметить, что почти 100% всех лесохозяйственных работ перенесены на плечи лесопользователей: лесовосстановление, строительство дорог, охрана леса от самовольных рубок, вредителей, пожаров... Это потребует от лесозаготовительных компаний огромных затрат, и увеличит смету расходов в разы.
Кстати, в таких условиях вряд ли смогут выжить мелкие компании, не имеющие в обороте больших денежных средств. Но это нельзя считать сугубо отрицательным моментом. Дело в том, что мелкие компании более криминализованы, нежели крупные, большинство отправляет лес в Китай по демпинговым ценам. И если хотя бы часть из них уйдет с рынка, это пойдет на пользу лесному хозяйству края, считают специалисты Приморсклеспрома.
- Мы все-таки надеемся, что у нас произойдут положительные изменения в лесном хозяйстве, - говорит заместитель генерального директора ОАО "Приморсклеспром" Александр АНДРИЯШИН. - В последнее время очень сложно было добиться взаимопонимания с Федеральным агентством лесного хозяйства по Приморскому краю. Мы теряли много денег и времени на корректировку планов рубок. По новому Лесному кодексу проект освоения лесных участков будет упрощен, то есть лесопользователь будет определять сам, где ему целесообразнее производить заготовку древесины, как с экономической, так и с лесоводческой точки зрения. Будут отменены жесткие правила рубок главного пользования. Они будут заменены на правила заготовки древесины. Какими они будут, мы пока не знаем.
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