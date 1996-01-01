В Приморье закрыли очередную швейную фабрику

Фабрика проработала 5 лет. Предприятие ликвидируется из-за отсутствия заказов. Проблема родилась не сегодня: уже в прошлом году здесь наблюдался отток кадров, только в декабре уволились 300 человек. На фабрике создана ликвидационная комиссия, которую возглавил гендиректор предприятия Пак Сан МАНА.