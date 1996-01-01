"АЛРОСА" купила контроль над африканской алмазодобывающей компанией

АК "АЛРОСА" стала владельцем 90 процентов долей Rosan Mining and Investments Company (Луанда, Ангола).

Как сообщила пресс-служба компании, оставшиеся 10 процентов долей уставного капитала компании принадлежат ангольской Sky-Investimentos & Participacoes. В настоящее время через Rosan АЛРОСА осуществляет закупку алмазов в Анголе. Rosan занимается разработкой горнопромышленных проектов, включая исследование, изучение, разведку и добычу на алмазных месторождениях, проводит обработку, оценку и продажу алмазов, а также оказывает услуги по логистике и поддержке горнопромышленной деятельности. Представители АЛРОСА возглавляют административный совет и генеральную дирекцию компании.