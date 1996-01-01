Хабаровскому краю преподнесут подарок на 55 миллионов евро

Малазийцы готовы запустить производство древесноволокнистых плит к 70-летию Хабаровского края.

Компания "Римбунан Хиджау Групп" завершила проработку инвестиционного проекта по строительству завода по производству древесноволокнистых плит в пос. Хор Хабаровского края. Выбрана технология производства, найдены потенциальные заказчики продукции и ведутся переговоры с соинвесторами. ТЭО проекта должно быть подготовлено к маю 2007 года. Планируемый срок запуска завода - октябрь 2008 года.

Впервые о строительстве этого завода заговорили 2,5 года назад. Но до осени прошлого года никаких активных шагов малазийцы не предпринимали - не спеша просчитывали проект. Однако к настоящему моменту, помимо того, что решены принципиальные вопросы - выбрана технология производства, определены рынки сбыта продукции и источники финансирования, - уже зарегистрировано новое предприятие - ООО "Римбунан Хиджау МДФ". Согласовано место размещения завода в 156 га с главой муниципального района им. Лазо. Начаты топографические и инженерно-геологические работы. Прорабатываются вопросы размещения производственных помещений и технологического оборудования на площадке.

Со слов старшего инвестиционного менеджера компании "Римбунан Хиджау Групп" Тионг ХОК ЧАЙ, на построенном заводе впервые в мире на одной линии будут производиться плиты разной толщины. Система производства будет полностью автоматизирована, а переработка сырья - максимальна. Плиты, выпускаемые на предприятии, пойдут на экспорт в Японию, Китай, Южную Корею и частично - на продажу в России. На финансирование проекта, со слов малазийца, претендуют две финансовые группы - германская и японская.

Исходя из того, что оценочная стоимость проекта составляет около 55 млн евро, малазийская компания хотела бы получить налоговые преференции, в частности освобождение от налога на прибыль, налога на землю или налога на имущество в течение нескольких лет. Кроме того, они рассчитывают на смещение сроков газификации пос. Хор.

Как пояснил министр лесной промышленности Хабаровского края Василий ШИХАЛЕВ, в январе правительством края должен быть утвержден график газификации региона. По тому варианту, который подготовлен, газ к Хору планируется подвести в 2009 году. Однако по проекту малазийцев вместе с заводом предусмотрено строительство ТЭЦ на газе. Следовательно, для того чтобы завод был запущен в октябре 2008 года, газ в Хор должен прийти в августе 2008-го, то есть на год раньше. Строительство ТЭЦ и отвод газопровода от магистрали будет финансировать малазийская компания. Магистральный трубопровод должен строить Газпром.