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Хабаровскому краю преподнесут подарок на 55 миллионов евро
Малазийцы готовы запустить производство древесноволокнистых плит к 70-летию Хабаровского края.
Компания "Римбунан Хиджау Групп" завершила проработку инвестиционного проекта по строительству завода по производству древесноволокнистых плит в пос. Хор Хабаровского края. Выбрана технология производства, найдены потенциальные заказчики продукции и ведутся переговоры с соинвесторами. ТЭО проекта должно быть подготовлено к маю 2007 года. Планируемый срок запуска завода - октябрь 2008 года.
Впервые о строительстве этого завода заговорили 2,5 года назад. Но до осени прошлого года никаких активных шагов малазийцы не предпринимали - не спеша просчитывали проект. Однако к настоящему моменту, помимо того, что решены принципиальные вопросы - выбрана технология производства, определены рынки сбыта продукции и источники финансирования, - уже зарегистрировано новое предприятие - ООО "Римбунан Хиджау МДФ". Согласовано место размещения завода в 156 га с главой муниципального района им. Лазо. Начаты топографические и инженерно-геологические работы. Прорабатываются вопросы размещения производственных помещений и технологического оборудования на площадке.
Со слов старшего инвестиционного менеджера компании "Римбунан Хиджау Групп" Тионг ХОК ЧАЙ, на построенном заводе впервые в мире на одной линии будут производиться плиты разной толщины. Система производства будет полностью автоматизирована, а переработка сырья - максимальна. Плиты, выпускаемые на предприятии, пойдут на экспорт в Японию, Китай, Южную Корею и частично - на продажу в России. На финансирование проекта, со слов малазийца, претендуют две финансовые группы - германская и японская.
Исходя из того, что оценочная стоимость проекта составляет около 55 млн евро, малазийская компания хотела бы получить налоговые преференции, в частности освобождение от налога на прибыль, налога на землю или налога на имущество в течение нескольких лет. Кроме того, они рассчитывают на смещение сроков газификации пос. Хор.
Как пояснил министр лесной промышленности Хабаровского края Василий ШИХАЛЕВ, в январе правительством края должен быть утвержден график газификации региона. По тому варианту, который подготовлен, газ к Хору планируется подвести в 2009 году. Однако по проекту малазийцев вместе с заводом предусмотрено строительство ТЭЦ на газе. Следовательно, для того чтобы завод был запущен в октябре 2008 года, газ в Хор должен прийти в августе 2008-го, то есть на год раньше. Строительство ТЭЦ и отвод газопровода от магистрали будет финансировать малазийская компания. Магистральный трубопровод должен строить Газпром.
ДосьеНа заводе компании "Римбунан Хиджау Групп" в пос. Хор планируется выпускать древесноволокнистые плиты средней плотности MDF и тонкие плиты высокой плотности THDF. Первые применяются для производства мебели, вторые - для отделки интерьеров жилых и офисных помещений. Сырьем для производства будут низкотоварное древесное сырье и отходы лесопромышленного производства. При первоначальной мощности производства в 120 тыс. куб. м плит в год потребность в сырье составит 250 тыс. куб. м в год. При увеличении мощности до 150 тыс. куб. м в год потребность в сырье возрастет до 300 тыс. куб. м в год. Сырье на производство будет поступать с лесных делянок компании "Римбунан Хиджау Групп" в верховьях реки Хор. Вместе с заводом по производству плит будут построены ТЭЦ и цех по производству клея.
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