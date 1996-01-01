Восточный порт перейдет под управление "Транстерминалсервиса"

Совет директоров ОАО "Восточный порт" назначил на 17 февраля внеочередное собрание акционеров для рассмотрения вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании ООО "Транстерминалсервис".

В повестку собрания также включены вопросы об утверждении договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа и о внесении изменений в устав компании. Передать полномочия управляющей организации предполагается с момента получения согласия Федеральной антимонопольной службы.

Совет директоров также принял решение о досрочном прекращении полномочий правления компании как коллегиального исполнительного органа и о прекращении полномочий гендиректора ОАО "Восточный порт" как единоличного исполнительного органа с момента передачи полномочий управляющей компании.

Как говорится в сообщении пресс-службы порта, "управляющая компания ООО "Транстерминалсервис" была создана основным акционером - ОАО "Восточный порт" для координации взаимоотношений между всеми участниками транспортной цепи: от владельцев, отправителей, перевозчиков и до получателей груза, а также для равномерно максимальной загрузки порта".