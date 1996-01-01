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ДВМП вышло из гостиничного бизнеса
Структуры, близкие к депутату Законодательного собрания Приморского края, генеральному директору "ДВ Стройсвязькомплекс" Юрию СТЕПАНЧЕНКО, выкупили принадлежавшие ОАО "ДВМП" 69% уставного капитала совместного российско-японского ООО "Версаль", владеющего одноименным отелем. Участники рынка считают, что новый собственник сохранит профиль старейшей гостиницы Владивостока и выкупит оставшуюся долю у иностранных инвесторов.
В пресс-службе ДВМП подтвердили факт продажи доли в ООО "Версаль", однако сумму сделки назвать отказались. "Продажа была осуществлена в рамках линии пароходства на освобождение от непрофильных активов", - сообщила "ЗР" пресс-секретарь пароходства Вероника КАЗАКОВА.
Предприятие с иностранными инвестициями "Версаль" было создано 21 января 1992 г. С российской стороны учредителями выступили ДВМП с 59% уставного капитала и приморский концерн "Жилкомхоз" с 10%, а также японская фирма "Нихонкай Инвестмент Ко Лтд". ДВМП и "Жилкомхоз" в счет своего вклада внесли разрушенное после пожара здание гостиницы "Челюскин" с правом пользования землей на сумму $1,5 млн, расходы по инфраструктуре на $1,2 млн, денежные средства в рублях и иные материальные ценности на $405 тыс. Размер вклада "Нихонкай Инвестмент Ко Лтд" составил около $1,4 млн, что соответствует 31% уставного фонда. Совместными усилиями гостиница была практически отстроена заново.
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