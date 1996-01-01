"Дальмостострой" меняет собственников

На прошлой неделе еще 20% ведущего мостостроительного подрядчика Дальнего Востока на аукционе выкупила его "дочка" - ОАО "Дальмостострой - Бухгалтерский центр".

Пакет был реализован по начальной цене в 366 млн 942 тыс. руб. Напомним, что первый аукцион по продаже 20% акций "Дальмостостроя", назначенный на 25 сентября 2006 г., был признан несостоявшимся в связи с наличием только одной заявки.

Мостостроение считается самым рентабельным сектором в автодорожной отрасли, так что игроки этого рынка должны получить самые высокие доходы, считает аналитик "Тройки Диалог" Михаил ГАНЕЛИН.

Абызов и совладельцы крупнейшего производителя железнодорожной техники "Трансмашхолдинг" купили свыше 50% акций "Дальмостостроя" у его менеджеров осенью прошлого года. Аналитики считают, что после того, как Абызов ушел с поста управляющего "Кузбассразрезугля", акционеры "Трансмашхолдинга" могут продать ему свою долю в автодорожном бизнесе.