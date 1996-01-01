Ненужный "Авест"

Как утверждают специалисты, завод бытовой техники из Комсомольска-на-Амуре не находит себе владельцев из-за долгов и дискредитированной торговой марки. Два года назад Росимущество назначило стартовую цену предприятия в размере 765,5 млн руб, в этом году она была снижена в несколько раз до 302,4 млн руб, но, как показала практика, желающих стать владельцами "Авеста" оказалось совсем немного.

По словам бывшего юриста завода "Авест" Натальи СКОЧКОВОЙ, на 1 октября 2006 г. кредиторская задолженность предприятия перед бюджетными и внебюджетными фондами составляла 678 млн руб., на 1 января 2006 г. "Авест" имел суммарную задолженность по банковским кредитам в 360 млн руб.

Как утверждает Н. Скочкова, в следующий раз завод будет продаваться одним из двух способов: через аукцион без объявления стартовой цены (цену будут называть участники аукциона, и победителем станет тот, кто назовет большую сумму) или путем публичного предложения, когда цену лота будут снижать до получения первой заявки на участие в торгах.