Новые установки для налоговиков

В ближайшее время общение компаний с налоговыми инспекторами станет проще. Деятельность мытарей будет максимально регламентирована, а критерии оценки их эффективности прописаны в специальном документе, в данный момент находящемся на согласовании в правительстве. Об этом пишет RBC daily.

С помощью этих показателей, в частности, будет видно, как налоговые инспектора выполняют свои функции, например, насколько эффективно проводят налоговые проверки. Критерии будут устанавливаться в процентах. В итоге у инспекторов будет стимул ответственнее подходить к работе, поскольку, как обещает Минфин, от этого будет зависеть их благополучие.

Критерии эффективности работы налоговых органов разрабатываются уже около двух лет. Для ускорения этого процесса понадобилось даже вмешательство Владимира ПУТИНА. В бюджетном послании на 2007 год он заявил о необходимости в ближайшее время разработать показатели эффективности деятельности работы налоговиков. "Имея в виду не исполнение планов по сбору налогов, а качество исполнения ими обязанностей по контролю за соблюдением законодательства, правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты налогов", - напутствовал президент. Между тем о сути разрабатываемых чиновниками ведомства Алексея КУДРИНА поправках известно было крайне мало. Общественности лишь сообщили, что оценивать работу налоговых органов предполагалось по 35 показателям. На практике же работа фискалов продолжала оцениваться по-старому.

Замдиректора департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Сергей РАЗГУЛИН раскрыл суть этих критериев, разделив их на два блока. Первый характеризует выполнение налоговыми органами контрольных функций. В частности, о качестве контрольной работы налоговых инспекторов будут судить по количеству отказов в возмещении НДС их клиентам на основе информации, полученной от таможенных органов, и уровню задолженности налогоплательщиков перед бюджетом.

Эффективность налоговых проверок и суммы налоговых требований, исполненных налогоплательщиками, - также показатель, основываясь на котором будет оценено качество работы налоговиков. Любая проверка -расходование бюджетных средств, и потому у "хорошего" инспектора должны быть налоговые доначисления по ее итогам. Впрочем, будут учитываться и реальная возможность взыскания недоимки, и результат возможного судебного спора по правомерности доначислений. Сегодня налоговики оценивают собственную результативность более чем в 98% - почти за каждой проверкой следуют доначисления, ежегодно исчисляемые в десятках миллиардов рублей. Однако почти 30% доначислений налоговиков компаниям удается оспорить в суде. "Нужно оценивать не только доначисления, произведенные налоговиками по результатам проверки, но и сумму налогов, уплачиваемых бизнесом в бюджет без учета доначислений, - парирует старший менеджер ЗАО "БДО Юникон" Виктор САРИБЕКЯН. -Уменьшение суммы уплачиваемых налогов может означать, что неудобства, испытываемые налогоплательщиками в ходе мероприятий налогового контроля, переходят допустимую грань и становятся фактором, препятствующим реализации ими права на осуществление предпринимательской деятельности".

Второй блок критериев касается взаимоотношения фискальных органов и налогоплательщиков. В частности, планируется разработать методику опроса предпринимателей о качестве предоставляемых инспекцией услуг. Здесь же будут учитываться показатели, характеризующие уровень электронного взаимодействия налогоплательщиков и чиновников. В качестве примера "хорошего" взаимодействия Сергей Разгулин назвал, например, значительное количество налогоплательщиков, представляющих отчетность по электронным каналам связи. Электронное декларирование стало для компаний обязательным только в этом году. На сегодняшний день по цифровым каналам связи с инспектором общаются около 100 тыс. компаний, из них 35 тыс. - в Москве.

Сейчас, как отметил г-н Разгулин, часть критериев уже внедряется на практике, но пока нет точной даты принятия необходимого закона. В то же время отнестись к обсуждаемым критериям эффективности работы службы нужно внимательно. "По достижении определенных показателей будут выделяться дополнительные средства на стимулирование налоговых органов", - пояснил представитель Минфина. Руководитель департамента налогов и права ООО "Бейкер Тилли Русаудит" Эдуард КУЧЕРОВ полагает, что с введением новой системы в наиболее выгодном положении окажутся налоговики, на чьей территории зарегистрированы крупные предприятия.

Эксперты согласны с необходимостью введения более понятных критериев работы налоговой службы. Четко прописанные методы оценки работы налоговых органов уменьшат количество беспочвенных претензий к предпринимателям, надеется начальник отдела консалтинга АКГ "ФинЭкспертиза" Нина КОЗЛОВА. Между тем, по ее словам, в документе стоило бы закрепить и материальную ответственность конкретного сотрудника налоговой инспекции за вынесение решений, которые наносят урон имиджу и финансовому состоянию компаний.