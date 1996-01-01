Региональный МРОТ обещают узаконить

Скорее всего, в 2007 г. все субъекты федерации смогут устанавливать свой минимальный размер оплаты труда. Наказанием же для компаний, которые не согласятся повысить зарплату выше местного "минимума", станет приостановление деятельности до 90 суток. Правительство РФ дало положительное заключение на разработанный депутатами Госдумы РФ законопроект, содержащий такие положения.

Документ предполагает, что с 1 сентября 2007 г. федеральный МРОТ составит 2 тыс. руб. Все субъекты Федерации смогут принимать региональные законы, устанавливающие МРОТ, который не должен быть ниже федерального. И придерживаться регионального зарплатного минимума будут обязаны все небюджетные организации.

Для запада России это нововведение, может актуально, тогда как на Дальнем Востоке прожиточный минимум уже в 2006 году зашкалил за предполагаемый в разы. Сегодня в Приморском крае он составляет 4672 руб., в Хабаровском - 5137 руб., в Сахалинской области - 6228 руб. На Камчатке и в Коряки - 6274 руб. В Сахалинской области размер "теневой" заработной платы в 2006 году, по оценочным данным составил около 17 млрд руб. В Магаданской области в "черном" списке уклоняющихся предприятия золотодобычи занимают не последнее место.

По данным Управления федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю, основной массой организаций и индивидуальных предпринимателей заработная плата своим работникам выплачивается в размере от 700 до 3800 руб. Такую схему ухода от налогов активно используют руководители предприятий торговли, транспорта.

В целом по Дальнему Востоку сложилась тенденция выплаты заработной платы не только ниже прожиточного минимума, но и ниже сложившегося среднеотраслевого уровня размера. Как удалось выяснить "ЗР", среди работодателей существует практика минимального повышения оплаты труда работникам. Повышая зарплату на рубль, бизнесмен уже не нарушает установленные нормы. Решить проблему выплаты зарплат в конвертах ниже регионального МРОТ, по мнению законодателей, должны штрафы в 50-70 тыс. рублей либо приостановление деятельности компании до 90 суток. Для должностных лиц штраф составит от 2 до 6 тыс. рублей, а за повторное нарушение возможна дисквалификация на срок от двух до трех лет.

Пока же работа носит больше разъяснительный характер. Только в Петропавловске-Камчатском власти рискнули повысить арендную плату для предпринимателей, выплачивающих зарплату ниже прожиточного минимума.

Правда, вода камень точит, МРОТ периодически изменяется, поэтому нового приглашения на комиссию работодателю не избежать. Понятно, что душеспасительные беседы для бизнеса вряд ли могут послужить стимулом. Выездная налоговая проверка - пока основной козырь межведомственных комиссий.

Почувствовать вкус реальных денег самим работникам может поспособствовать и активность банковских структур. В "зарплатных" проектах заинтересованы и банки, и, как ни странно, администрации муниципальных образований. Это помогает вывести деньги "из тени". Проблема пока состоит в невысоком уровне обеспечения банковскими терминалами и банкоматами Дальневосточного региона, с помощью которых можно оплатить любые услуги и элементарно заплатить за квартиру