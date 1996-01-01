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Зарплата: черная и белая
Уже несколько лет органы власти на различных уровнях пытаются бороться с зарплатами в конвертах, которые в нашей действительности, скорее, правило чем исключение.
Выводить денежные массы из теневого оборота сложно, люди привыкли к наличным деньгам. Проще говоря, "синица" в конверте сегодня более реальна, чем "журавль" на пенсионном счете.
Каких результатов добилась администрация краевого центра Приморья в течение 2006 г., стараясь заставить бизнес заплатить налог на доходы физических лиц набело, ДДГ "ЗР" поинтересовалась у заместителя начальника управления финансов и экономики администрации Владивостока Александра ЛЫСЕНКО.
- Сегодня, убедив бизнес платить пресловутый НДФЛ по реальным показателям деятельности, равносильно попросить его вывести все доходы и расходы из "тени". Александр Борисович, расскажите, сложно ли влиять на деловой мир Владивостока при таком раскладе?
- Очень тяжело. Взаимоотношения между работодателями и работниками регламентируются Трудовым кодексом РФ, Генеральным соглашением между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством России на 2005-2007 гг. Сегодня в нашем арсенале постановление губернатора Приморского края № 4237 от 06.01.2001 г., соглашение с профсоюзами.
- Губернатор Приморского края своим распоряжением от 30 мая 2005 г. рекомендовал руководителям организаций всех форм собственности принять меры по повышению ежемесячного размера заработной платы до уровня прожиточного минимума в Приморском крае.
- Только комплексный подход к решению данной проблемы во всех эшелонах власти может дать положительный результат. Решение проблемы легализации "теневой" заработной платы - общегосударственная задача.
Уже несколько лет в администрации города работает комиссия по налоговой и социальной политике, в состав которой входят руководители налоговых органов и пенсионного фонда, службы судебных приставов, УВД города, комитета по труду и занятости населения, управления торговли и потребительского рынка. За прошедший год было проведено 9 расширенных заседаний комиссий, а также 300 заседаний рабочих групп на территории административно-территориальных управлений г. Владивостока.
- Каковы результаты работы межведомственной комиссии?
- За прошедший год было заслушано 226 руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, в том числе 194 по вопросу легализации и повышения заработной платы работникам.
Ведь от НДФЛ бюджет получает реальные деньги. В результате проведенной работы в бюджет города поступило дополнительных 55,5 млн руб., в Пенсионный фонд - 11 млн руб. В итоге за счет повышения уровня заработной платы работникам организаций, рассмотренных на межведомственных комиссиях в 2006 г., дополнительно в бюджет города поступило 38,3 млн руб. налога на доходы физических лиц. В целом же работа комиссии имеет не только фискальный характер, но и разъяснительный.
Вы удивитесь, но даже тот факт, что руководитель частного предприятия должен прийти "на ковер", дает ощутимый результат и в немалой степени эмоциональный: руководители приходят с приказами о повышении зарплаты либо платежными документами об оплате уже имеющейся задолженности по налогам и платежам в пенсионный фонд. Конечно же, очень бы хотелось, чтобы руководители предприятий всех форм собственности не доводили ситуацию до необходимости приходить на заседания комиссии, а были законопослушными налогоплательщиками.
- Какая сфера деятельности сегодня во Владивостоке наиболее финансово прозрачна, а какая находится максимально в тени?
- Самыми законопослушными являются работники бюджетных организаций, но доля таковых невелика - это 15% всех работающих предприятий во Владивостоке. Зона риска - предприятия, работающие с наличными деньгами (сфера торговли и услуг), 65% всех существующих предприятий. Статистика говорит сама за себя - во Владивостоке за 9 месяцев прошедшего года фактические расходы населения в 2,5 раза превышают выданную заработную плату. Сальдо не в пользу государства.
- Какие рычаги воздействия будете использовать в наступившем году?
- На федеральном уровне разрабатывается национальный проект "Достойный труд". В рамках нового национального проекта предполагается введение уголовной ответственности работодателя за выплату зарплат "в конвертах".
В контексте работы межведомственной комиссии будем выявлять и контролировать предпринимателей, использующих различные схемы выплаты "теневой" зарплаты работникам, а также направлять материалы в прокуратуру и УВД для принятия соответствующих мер к нарушителям закона.
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