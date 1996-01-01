В январе японские компании проведут первые закупки сахалинской нефти

Японские компании начинают в нынешнем году импортировать нефть, добытую на проектах на севере Сахалина. Как сообщает 16 января "Восток-Медиа" со ссылкой на газету "Нихон кэйдзай", в январе первые закупки проведут "Сюкко косан" и "Джапан энерджи". В феврале к ним присоединится "Космо сэкию".

В конце прошлого года компании "Син-ниппон сэкию" и "Сева-шелл" уже доставили в Японию пробные партии нефти, добытой по проекту "Сахалин-1". Всего соглашения о приобретении сахалинской нефти заключили шесть крупных японских компаний.

Как отмечают аналитики, если учитывать то, что почти 90% нефтяного импорта Японии зависит от нестабильного Ближнего Востока, вопрос диверсификации источников поставок приобрел для страны особое значение. К тому же время доставки от Сахалина до Японии занимает 5-6 дней, что почти вчетверо быстрее, чем от ближневосточных месторождений.