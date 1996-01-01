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В январе японские компании проведут первые закупки сахалинской нефти

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Японские компании начинают в нынешнем году импортировать нефть, добытую на проектах на севере Сахалина. Как сообщает 16 января "Восток-Медиа" со ссылкой на газету "Нихон кэйдзай", в январе первые закупки проведут "Сюкко косан" и "Джапан энерджи". В феврале к ним присоединится "Космо сэкию".

В конце прошлого года компании "Син-ниппон сэкию" и "Сева-шелл" уже доставили в Японию пробные партии нефти, добытой по проекту "Сахалин-1". Всего соглашения о приобретении сахалинской нефти заключили шесть крупных японских компаний.

Как отмечают аналитики, если учитывать то, что почти 90% нефтяного импорта Японии зависит от нестабильного Ближнего Востока, вопрос диверсификации источников поставок приобрел для страны особое значение. К тому же время доставки от Сахалина до Японии занимает 5-6 дней, что почти вчетверо быстрее, чем от ближневосточных месторождений.

Досье

В проект "Сахалин-1" входят три морских месторождения: Чайво, Одопту и Аркутун- Даги. Компания "Эксон Нефтегаз Лимитед" является оператором международного Консорциума "Сахалин-1" (доля участия "Эксон Мобил" - 30%). Партнерами по консорциуму являются японский консорциум "СОДЕКО" (30%); родственные организации российской государственной нефтяной компании "Роснефть" - "РН-Астра" (8,5%) и "Сахалинморнефтегаз-Шельф" (11,5%), а также индийская государственная нефтяная компания "ОНГК Видеш Лтд." (20%). Потенциальные извлекаемые запасы по проекту "Сахалин-1" составляют 307 млн тонн (2,3 млрд баррелей) нефти и 485 млрд куб. метров (17,1 трлн куб. футов) газа.
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