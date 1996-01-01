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Наших моряков губит доверчивость, безграмотность и безысходность
"Беда российских моряков - в их излишней доверчивости и юридической безграмотности", - заявил РИА PrimaMedia президент ДВ ассоциации морских капитанов Петр ОСИЧАНСКИЙ, комментируя недавнюю забастовку приморских моряков в иракском порту Умм-Каср.
По его словам, проблема невыплаты заработной платы, с которой столкнулся экипаж теплохода "Фригейт", характерна для многих судов, плавающих под иностранными флагами.
"Подписывая контракт на работу, российские моряки зачастую ленятся пойти проконсультироваться с юристом, а иногда вообще контракт не читают. В итоге, когда возникает конфликт с работодателем, оказывается, что юридически моряк сам согласился на рабские условия труда", - отметил г-н Осичанский. Как он отметил, несмотря на то, что мы периодически узнаем о случаях, когда экипажам приходится с помощью забастовок "выбивать" заработанные деньги, общее количество таких инцидентов за последние годы резко уменьшилось.
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