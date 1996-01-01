Базальт согревающий

ОАО "Хабаровский завод "Базалит ДВ", расположенное на городской окраине по проспекту 60-летия Октября, работает на этом рынке более 10 лет. А всего предприятию, которое ранее называлось "Хабаровский завод "Стекловолокно", уже 40 лет. Как отметил гендиректор предприятия Павел МИЦКИЙ, из базальта сегодня завод делает весь возможный спектр теплоизоляционных материалов.

Завод "Базалит ДВ" сегодня является крупнейшим производителем теплоизоляционных материалов Дальнего Востока и Сибири. В 2004 году предприятие выпустило продукции на 317 млн рублей, больше чем в 2003 году почти на треть.

"Ближайший конкурент находится в Назарово (Красноярский край), - отметил зам. начальника отдела маркетинга Максим КАЗАКОВ. - Но это не мешает нам поставлять почти треть заводской продукции в Иркутск, Улан-Удэ, Новосибирск. Одно плохо - высокие железнодорожные тарифы "отсекают" нашу продукцию от Сибири. Невыгодно стало в последнее время отправлять грузы за пределы Дальневосточного региона".

Новое направление в деятельности завода, которое было освоено в 2004 году, - производство сэндвич-панелей для кровли и стен с наполнителем из базальтового волокна. В этом году планируется организовать небольшое строительное подразделение, которое займется монтажом этих изделий.

Рынок, как известно, не жалует продукцию низкого качества. На заводе вопросами качества занимаются систематически. В 2002 году здесь была внедрена международная система качества ISO 9000. В январе 2004 года получен сертификат на систему менеджмента качества по ГОСТ РИСО 9001-2001, который подразумевает управление качеством не только сырья, материалов и конечной продукции, но и всего процесса производства, а также всей системы управления предприятия.

О том, что продукцию оценили в регионе, говорит участие завода в сахалинских газовых проектах, где отбор поставщика теплоизоляционных материалов производился при высочайших требованиях. "Базалит ДВ" является поставщиком многих строек региона по теплоизоляционным материалам. В самом Хабаровске с применением базальтовой теплоизоляции построены онкологический центр, здание единого диспетчерского центра управления ДВЖД; дома для ветеранов, в т.ч. в Комсомольске-на-Амуре. К тому же завод всех энергетических предприятия Дальнего Востока и Сибири.