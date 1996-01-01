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Соединяя Европу с Азией

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

ЗАО "Компания ТрансТелеКом" (ТТК) вошла в число 50 ведущих мировых провайдеров интернет (ISP) по количеству подключений.

Эти данные содержатся в годовом отчете по исследованию телекоммуникационного рынка "Global Internet Geography 2005". Он подготовлен агентством TeleGeography, подразделением всемирной исследовательской компании Primetrica. Согласно результатам исследований, европейский Интернет трафик вырос в 2004 году на 45%. В то же время количество подключений ТТК выросло на 65%, опережая динамику европейского рынка.

ТТК по уровню доходов от услуг связи в России входит в тройку крупнейших альтернативных операторов и является одним из крупнейших провайдеров, предоставляющих доступ в Интернет в регионах. В этом сегменте доля Компании превышает 40%.

Досье

ЗАО "Компания ТрансТелеКом" основано в 1997 году. Его акционером является ОАО "РЖД", владеющее 100% уставного капитала компании. "Компания ТрансТелеКом" - оператор крупнейшей в России магистрально-цифровой сети связи протяженностью более 45 000 км. Сеть проложена вдоль железных дорог страны, имеет более 900 узлов доступа в 71 из 89 регионов России и соединяет Европу и Азию.

Сегодня "ТрансТелеКом" - динамично растущая компания, которая последовательно расширяет спектр инновационных услуг связи, оперативно отвечая на все возрастающие потребности рынка. По уровню доходов от продажи телекоммуникационных услуг Компания вошла в тройку ведущих альтернативных операторов фиксированной связи и является системообразующим оператором российского телекоммуникационного рынка.

В нынешнем году, сообщает пресс-служба компании, ТТК завершит модернизацию сети на основе технологии спектрального уплотнения сигнала (DWDM). Уже начата коммерческая эксплуатация участка от Ленинградской до Читинской области, и принято решение дальнейшего расширения сети. Применение на МЦСС новейшей технологии DWDM позволит значительно улучшить телекоммуникационное и информационное обеспечение железных дорог, расширить спектр предоставляемых услуг связи сторонним пользователям, и снизить их себестоимость.

Один из важнейших принципов работы - комплексный подход к предоставлению услуг. Компания ТрансТелеКом обладает полным набором лицензий в области связи и реализует законченные телекоммуникационные решения любой сложности. Создание виртуальных частных сетей (IP VPN) стало "визитной карточкой" компании на телекоммуникационном рынке России. Она активно работает как на операторском, так и на корпоративном рынке. На сегодняшний день ею реализованы масштабные телекоммуникационные проекты для производственных и коммерческих структур, крупных финансовых и страховых компаний, а также государственных организаций.

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