Шибко умные не нужны?

Главы девяти муниципальных образований, возможно, помнят проект администрации Приморского края, реализованный в 2002-2003 гг. сотрудниками комитета регионального развития под руководством его председателя, кандидата экономических наук Фирата ГАЛЛЯМОВА.

Тогда впервые была широко использована "СистемоМыслеДеятельность" (СМД) - методология разработки и развертывания проектов муниципального развития, предполагающая активное использование ресурсного потенциала муниципального образования с последующим консалтинговым сопровождением.

В рамках проекта было проведено более десятка организационно-деятельностных семинаров-практикумов и множество круглых столов с участием представителей бизнеса, власти и населения, а итоговые материалы вошли в коллективную монографию "Муниципальный менеджмент: опыт, проблемы, консультирование". В преддверии муниципальной реформы консультанты, участвующие в проекте, организовали консалтинговую группу "КОНТУР - XXI век". В дальнейшем она приостановила активную деятельность, по словам участников, "из-за недопонимания муниципальным и региональным менеджментом роли управленческого консультирования в процессах развития". А недавно стало известно: консалтинговая группа "КОНТУР-XXI век" возвращается на рынок, правда, в несколько ином качестве. Подробности корр. "ЗР" узнал у ее руководителя, начальника отдела стратегического менеджмента АКБ "Приморье", к.э.н., профессора Фирата Галлямова.

- Фират Фаритович, чем продиктовано возрождение группы? Неужели муниципальная реформа спровоцировала спрос на консультирование?

- Оно инициировано моими коллегами по консалтинговой группе. Замечу, что это люди вполне самодостаточные, имеющие свой бизнес. И в то же время они понимают некоторую ресурсную ограниченность каждого при выполнении масштабных проектов. Я называю их "большими" либо "длинными". Первые требуют усилий группы управленческих консультантов в короткий промежуток времени (не более полугода), а вторые развиваются поэтапно (от полугода до полутора лет) и также требуют комплексного подхода.

Другая причина: мы хотим еще раз попробовать разомкнуть замкнутый круг. Дело в том, что, по моему глубокому убеждению, основанному на личном опыте и классических постулатах управленческого консультирования, заказ на него есть там, где развиваются бизнес, территория, человек и т. д. Нет развития - нет спроса на управленческое консультирование. Так что наличие и рост заказов на управленческое консультирование - индикатор процесса развития бизнеса, территории, муниципального образования и т.д.

Вот почему основная масса консалтинговых компаний дислоцируется там, где есть РАЗВИТИЕ. Так, в Москве 515 аудиторских и консалтинговых компаний, в Санкт-Петербурге -111. Примерно по 40 компаний в Екатеринбурге и Новосибирске, 11 - в Приморье, 6 - в Хабаровском крае и т.д. Кстати, точно такая же ситуация с банками: они плодятся и закрепляются там, где развивается бизнес. В регионах с низким потенциалом развития, а следовательно, с низким инвестиционным потенциалом, численность банков за последнее десятилетие уменьшилась: в Курской области - с 15 до 2, в Читинской -с 20 до 2; в Чечне ни одного из 18 и т.д. Зато в регионах с высоким инвестиционным потенциалом, например, в Краснодарском крае в 2002 г. было 78 филиалов банков из других регионов, а сейчас - 84, а в Ростовской области количество банков увеличилось с 60 до 70.

Спад от уровня неэффективной, но обрабатывающей (индустриальной) экономики в СССР до уровня сырьевой (ресурсной) в современной России особенно заметен на Дальнем Востоке. Низкие темпы развития территории и неэффективный государственный и муниципальный менеджмент за последние 10-15 лет - основные причины интеллектуально-предпринимательского исхода с территории. И это значительно понизило потенциал края и региона в целом. А если учесть, что исход продолжается, шансы на увеличение спроса на профессиональный менеджмент почти нулевые...

- Что значит на "профессиональный менеджмент"? А какой еще бывает?

- Есть так называемые "любительские" (допрофессиональные) техники управления, основанные на логике здравого смысла, опыте административного управления, методах, привнесенных в Россию из-за рубежа совместными предприятиями и т.д.

Изначально бизнес в своем развитии опережает менеджмент, но неизбежно наступает время, когда вышеперечисленных управленческих техник уже недостаточно для эффективного управления и требуется качественный переход на профессиональный уровень управления. Тогда и возникает необходимость в оперативном освоении профессиональных управленческих технологий, в первую очередь в бизнесе, затем в государстве, общественном секторе. И только тогда формируется заказ на управленческое консультирование. Из консалтинговой практики по времени для России на это требуется 10-12 лет.

Сегодняшний процесс реформирования муниципального менеджмента представляет, на мой взгляд, преимущественно механистическое переоформление муниципальных образований. Формирование дополнительного пространства деятельности для новых муниципальных менеджеров, в основе своей не освоивших даже элементарных "любительских" техник муниципального управления, без консалтингового сопровождения процессов реформирования обречено на неуспех. А это значительно снижает не только эффективность регионального управления, но и, как следствие, тормозит развитие бизнеса.

- А есть регионы, где муниципалы пользуются такими услугами?

- На настоящем этапе развития муниципальные образования в России в силу патологической неэффективности системы государственного управления и преобладания в этой связи технологий управления, базирующихся на логике "вертикали власти", в профессиональном менеджменте и управленческом консультировании, на мой взгляд, не нуждаются.

- А бизнес?

- Проблемы, с которыми в настоящее время сталкивается динамично развивающийся бизнес, требуют соответствующей управленческой поддержки. Плюс к этому предстоящее вступление России в ВТО и неизбежность конкуренции с предприятиями с более высокой управленческой культурой предполагает необходимость повышения профессионального качества менеджмента, так что заказы со стороны бизнеса вполне реальны.

Но моя консалтинговая практика за последние 10 лет дает мне основание утверждать, что дальневосточному бизнесу управленческий консалтинг в полном объеме его ресурсных возможностей пока НЕ НУЖЕН. Нужна в первую очередь та его составляющая, которая поможет просто "поставить" менеджмент, используя преимущественно "НЭП-технологии" (Наведение Элементарного Порядка). "Высокие технологии" управленческого консультирования - маркетинговое, стратегическое и ряд других, пока экономика остается сырьевой, не будут востребованы.

- Какие направления управленческого консультирования предлагает потенциальным клиентам КГ "КОНТУР- XXI век"?

- В соответствии с квалификацией участников группы и наработанным ими опытом мы намерены предложить дальневосточному, в том числе приморскому, бизнесу следующие направления управленческого консультирования:

"Управление персоналом" (руководитель кадрового агентства "Успех" Е.Ю. РАУД)";

"Управление недвижимостью" (руководитель компании "Пирамида - Риэлт" А.В ГОРИЦКИЙ);

"Управление фоном отношений (психологические аспекты менеджмента)" (руководитель "Центра Культуры Управления" Н.Г. САГАЧЕВА);

"Стратегический менеджмент и современные технологии управления" (начальник отдела стратегического менеджмента АКБ "Приморье" Ф.Ф. Галлямов);

"Моделирование и Реинжиниринг бизнес-процессов. Регламентация деятельности. Информационные и ТРИЗ-технологии" (компания "Ланит - ДВ", системный аналитик М.В.ЛУКАШЕВ).

- А что содержательно отличает "КОНТУР-XXI век" от других консалтинговых компаний?

- Мы - группа. Сегодня это большая редкость для Приморья и Дальнего Востока особенно, где преобладают индивидуальные консалтинговые проекты. Несмотря на мой личный скепсис относительно возможностей регионального развития, группа надеется, что региональное развитие состоится, и в этом случае потребуются комплексные консалтинговые услуги. Ну, а если не потребуются, будем искать заказы на стороне.

Члены группы единодушны в том, что любые изменения начинаются с изменений в сознании. Поэтому один из наиболее эффективных инструментов управленческого консультирования - работа с групповым и индивидуальным мышлением. Такую работу мы уже много раз делали, и, кстати, эффективно это можно делать только группой, хотя это очень непросто.

К тому же "КОНТУР- XXI век" - это постоянная связь управленческих консультантов с практической деятельностью. Все, что касается теоретической подготовки менеджеров, максимально привязывается к реальным проектам и сопровождает их. И, наконец, последнее отличие КГ "КОНТУР - XXI век" проявлено в базовом принципе: "Нельзя "рвануть" с помощью старых методов. Чтобы получить значительный эффект, надо делать это по-другому. Сейчас это называют инновациями".

- Так муниципальный консалтинг в Приморье и на Дальнем Востоке - миф или реальность?

- Миф, пока Приморье и Дальний Восток России не станут реально нужны России - это во-первых. Во-вторых, только модернизированный государственный менеджмент территории сможет повысить эффективность функционирования и выйти на режим системного и стратегического развития. Надежда умирает последней, но стоит поторопиться: за 9 месяцев 2006 г. только из Приморья уехали 19 тыс. человек, и около четверти из них имели здесь свой бизнес. То есть уезжают АКТИВНЫЕ. Бр-р-р-р...

От редакции: Публикацией этого полемического интервью "ЗР" надеется вызвать на дискуссию заинтересованных в предмете беседы представителей муниципальных образований, консалтингового и делового сообщества не только Приморья, но и других дальневосточных (и не только!) территорий. Наиболее интересные мнения будут опубликованы.