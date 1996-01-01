Прощай, китайский корефана!?

Принятый в конце 2006 г. федеральный закон "О розничных рынках", обязывает владельцев торговых площадей кардинально перестроить инфраструктуру своего бизнеса.

Не успели обсудить

Внезапность, с какой был принят закон, просто поражает. Предварительный законопроект практически не обсуждался даже участниками рынка по той простой причине, что о наведении порядка на рынках заговорили ближе к осени, а 22 декабря законопроект был уже принят Госдумой в трех чтениях. 27 декабря закон одобрил совет Федерации, 30 декабря новый ФЗ был подписан президентом страны.

"10 января закон появился в СМИ, - рассказывает советник по предпринимательству главы администрации Владивостока Сергей РУСАЛЕНКО. - Первоначальный анализ показал, что закон очень расплывчатый. Его отдельные статьи можно трактовать двояко. Более того, участники рынка не совсем понимают, как можно выполнить требования нового закона. Например, не понятно, кто должен контролировать исполнение отдельных статей закона и какими нормативными актами он должен быть дополнен со стороны органов исполнительной и законодательной власти в регионах".

Прозорливый мэр

Однако вернемся к закону. По словам Сергея Русаленко, огрехи закона начинаются с того, что в нем не дается точного определения понятия "розничный рынок".

"Согласно закону, получается, что розничный рынок - это торговая площадка, где свободно определяется цена товара. Однако у нас свободные цены сегодня не только на рынках, но и в торговых центрах. Второй важный момент - это временные сроки, в которые рынки должны ликвидировать временные строения (согласно закону, до 2010 г. все рынки должны иметь капитальные строения, исключение составляют сельхозрынки, которые должны отказаться от временных строений до 2012 г.)", - рассказывает Сергей Русаленко.

С одной стороны, времени у владельцев торговых зон для постройки крытых рынков достаточно - за 3 года можно найти деньги и уйти от нецивилизованной торговли. Хотя и здесь, по мнению предпринимателей, трудностей не избежать. Самыми незащищенными окажутся торговые зоны и рынки Находки, Уссурийска и прочих небольших городов. А вот Владивосток пострадает меньше всех. Решение главы города Владивостока Владимира НИКОЛАЕВА реконструировать все торговые зоны в свете этого закона выглядит более чем прозорливым. Если два года назад, когда о реконструкции рынков только заговорили и многие предприниматели утверждали, что это принесет им необоснованные дополнительные расходы, то сегодня именно реконструкция торговых зон позволит им в прямом смысле слова сохранить бизнес.

По данным управления торговли и бытового обслуживания администрации Владивостока, в городе 13 рынков и 50 торговых зон и площадок. При этом почти все крупные торговые зоны Владивостока ("Самоцветы", "Сельхозрынок", "Березка", "Луговая", "Бачурин") активно строятся согласно утвержденным в администрации проектам. Единственным слабым местом, на взгляд "ЗР", является китайский рынок на "Спортивной". Слабым потому, что земля под этим рынком находится в ведении военных. И вряд ли они разрешат там капитальное строительство. В общем, судьба около 2 тыс. индивидуальных предпринимателей, работающих там, весьма туманна.

Китай, прощай?

А вот противники желтой и прочей экспансии могут праздновать победу. Если на отдельные статьи закона есть переходный период, равный 150 дням, то в отношении иностранцев и лиц без гражданства, торгующих на рынках, все предельно ясно: c 15 января их количество должно сократиться до 40%, а уже с апреля на рынках их и вовсе не станет. Данное нововведение, по мнению участников рынка, особенно скажется на торговой инфраструктуре Уссурийска.

Не секрет, что здесь расположен самый крупный на Дальнем Востоке китайский рынок. Причем не только вещевой, но и рынок "Дружба", торгующий овощами и фруктами. Логично предположить, что китайцы "без боя" не уйдут. Однако обилие контролирующих ведомств, которые могут следить за исполнением этого закона, является серьезным препятствием для всевозможных хитростей с их стороны, вроде оформления торговых точек на российских граждан. Зато тот же рынок "Дружба" благодаря этому закону может стать крупнейшей торговой площадкой для всех сельхозпроизводителей Приморского края.

Ярмарки не тронут

Не затронет закон только ярмарки. Ярмарки могут спокойно проводиться, если будут изданы соответствующие нормативные документы. А вот автомобильный рынок "Зеленый угол" под требования закона вполне подходит. Имея федеральный закон прямого действия, власти могут без особого труда вынести его за пределы города. Правда, если, кончено, у нее такое желание возникнет.

Самое удивительное, что реформирование рынков может затянуться на неопределенное время. "В 2008 г. ожидается принятие закона "О торговле". Что будет в нем прописано, еще никто не знает, так как нет даже проекта. Вполне возможно, что этот закон также преподнесет очередные сюрпризы", - уверен Сергей Русаленко.