Ловись, прибыль, большая и маленькая

В этом году определится основной вектор развития рыбной отрасли - либо отрасль так и останется сырьевым придатком, либо рыбный бизнес переориентируется на производство продукции глубокой переработки. Об этом в интервью ДДГ "ЗР" рассказал президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Дмитрий ГЛОТОВ.

- В последние три года много усилий было затрачено на создание правового поля для работы рыбаков. Это принесло свои экономические плоды?

- Самым значимым событием этих лет стало принятие ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". Огромных трудов потребовало принятие решения о введении упрощенного пересечения государственной границы рыбопромысловыми судами. В общем, в отрасли наводился элементарный порядок, создавались условия для деятельности добросовестных рыбаков. В этом направлении работы еще остается, как говорится, непочатый край, но, по крайней мере, она велась и ведется. Рыбаков в лице их ассоциаций стали слушать и слышать органы государственной власти. А это важно для принятия адекватных нормативных актов, регулирующих рыбохозяйственную деятельность.

Но я бы хотел обратить внимание на один момент, который возник достаточно давно, но в прошлом году проявился наиболее ярко. Речь идет о приходе иностранного капитала в рыбную отрасль нашей страны. На первый взгляд, это можно расценить как инвестиции, но, с другой стороны, надо внимательно посмотреть, куда направляются иностранные деньги. А они направляются в основном на установление контроля над российскими водными биоресурсами. Ни для кого не секрет, что китайские и корейские бизнесмены на сегодняшний день контролируют ряд российских рыбодобывающих компаний, на которые приходится порядка трети общей квоты на вылов минтая в Дальневосточном рыбопромысловом бассейне. На Дальнем Востоке минтай - это 80% всей рыбодобычи. Можете представить, какой гигантский объем рыбы "гарантированно" уходит за границу, не считая остальных поставок?

- Значит, это выгоднее рыбодобытчикам?

- Не только выгоднее, но и удобнее, и комфортнее, если учитывать разницу в процедурах таможенного, пограничного и портового оформления у нас и за рубежом. Однако не все определяется только экономической эффективностью. Мы неоднократно заявляли, что рыбная отрасль на Дальнем Востоке России имеет особое значение. В рыбохозяйственном комплексе есть огромный потенциал для создания новых рабочих мест - более 100 тысяч в случае развития глубокой переработки. В свою очередь, они будут способствовать повышению занятости в других отраслях - на транспорте, в судостроении, социальной инфраструктуре, портах.

Миграционной политике сейчас уделяется очень большое внимание. Действительно, надо привлекать население на Дальний Восток. И совершенно очевидно, что для этой цели необходимо использовать наши природные ресурсы. Поэтому интересы бизнеса и государства здесь надо не просто согласовывать, а делать это исходя из долгосрочных интересов развития наших территорий. Естественно, для этого нужна соответствующая государственная политика. К тому же задачу удвоения ВВП еще никто не отменял. А для ее выполнения увеличение занятости населения имеет ключевое значение. Поэтому появление новых перерабатывающих производств имеет принципиальное значение для экономики Дальнего Востока, а также ответа на геополитические и геоэкономические вызовы.

- Что, на ваш взгляд, должно было бы предпринять государство в рыбной отрасли, чтобы защитить российские интересы?

- Для начала надо вспомнить мировой опыт. Он ясно показывает, что, как правило, государства не допускают либо законодательно ограничивают участие иностранных компаний в добыче собственных ресурсов. Например, в Исландии и Норвегии промысел могут вести только отечественные компании, а в США в конце 90-х годов ХХ века доля участия иностранцев законодательно ограничена. Учитывая этот опыт, мы должны сделать серьезный вывод - российское государство не защищает свои рыбные ресурсы. Ситуация отдана на откуп рыночной конъюнктуре и неизбежно ведет к закреплению сырьевой направленности российской рыбной отрасли. Кстати, одновременно растет импорт рыбной продукции в Россию. Причем все больше завозится рыбопродукции, произведенной из сырья, выловленного в исключительной экономической зоне РФ. Спрашивается - зачем рубить сук, на котором мы сидим? С этой точки зрения государство могло бы принять нормативно-правовой акт, регулирующий участие иностранного капитала в сырьевых отраслях экономики РФ. Конечно, это очень большая и длительная работа, поэтому в качестве первоочередной меры мы предлагаем выполнить поручения Президента РФ о принятии комплекса мер, направленных на упорядочение вывоза за рубеж рыбного сырья и продукции, производимой из водных биоресурсов, выловленных в российских водах. Здесь имеется в виду обязательное таможенное оформление в морских портах России.

- Не все рыбаки воспринимают это предложение положительно. Есть ярые противники этого нововведения. И они достаточно грамотно аргументируют свою позицию.

- Действительно, инициатива имеет среди рыбаков как сторонников, так и оппонентов, которые говорят о слишком сложных процедурах оформления судов в портах. Мы полностью разделяем это замечание и всегда подчеркиваем, что обязательное таможенное оформление надо вводить только после упрощения соответствующих процедур. Но это же не отменяет сам принцип. Нам нужна простая, понятная и прозрачная система документирования вывоза рыбопродукции - именно в этом смысле обязательно декларирование. С одной стороны, это будет существенный шаг к реальному сокращению браконьерства, с другой стороны, появятся дополнительные возможности для развития глубокой переработки на российской территории.

- То есть главная цель рыбопромышленной политики государства должна состоять в развитии глубокой переработки рыбного сырья?

- В создании условий для этого. На Международном съезде рыбаков в прошлом году по нашей инициативе обсуждался вопрос о воссоздании в России полной производственной цепочки добычи, переработки и продажи рыбопродукции на основе собственного сырья. Для устойчивых поставок рыбопродукции на российский и зарубежные рынки это было бы оптимальным решением. Уверен, что российская рыба должна перерабатываться преимущественно на российской территории. Кстати, иностранные инвестиции в переработку можно было бы приветствовать. В современной экономике конкурируют не столько компании, сколько государства.

Сильное государство - залог сильных компаний и наоборот. Задача власти - обеспечить эффективное государственное регулирование. Задача бизнеса - обеспечить уплату налогов и создание рабочих мест с достойным уровнем оплаты. Это, кстати, касается не только рыбной, но и других отраслей нашей экономики.

Российский бизнес готов перейти на новый качественный уровень, но для этого он должен быть уверен в государственной поддержке.