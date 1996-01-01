Табачную "наружку" запретили

Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю (Приморское УФАС России) напоминает, что с 1 января 2007 г. вступил в силу пункт 4 части 2 статьи 23 ФЗ "О рекламе" в части ограничения размещения рекламы табака, табачных изделий и курительных принадлежностей (в том числе трубок, кальянов, сигаретной бумаги, зажигалок и других подобных товаров) с использованием рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на крышах, внешних стенах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их.

Данная норма фактически содержит прямой запрет на наружную рекламу табака, табачных изделий и курительных принадлежностей.

Кроме того, с 1 января 2007 г. запрещено использование транспортных средств исключительно или преимущественно в качестве передвижных рекламных конструкций, то есть самовольное переоборудование транспортного средства в объект рекламирования не допускается. Данный запрет установлен частью 2 статьи 20 ФЗ "О рекламе".