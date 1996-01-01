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Реформируемые энергокомпании поделятся имуществом и долгами с "дочками" ДЭК

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

27 декабря состоялись последние в истории ОАО "Амурэнерго", "Дальэнерго", "Хабаровскэнерго", "Южное Якутскэнерго" и ЗАО "ЛуТЭК" собрания акционеров.

Акционеры 5 энергокомпаний приняли решение о передаче всех обязательств реформируемых обществ - ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК) и "Дальневосточная распределительная сетевая компания" (ДРСК), которые будут являться 100% "дочками" ОАО "Дальневосточная энергетическая компания".

В частности, акционеры "Дальэнерго" приняли решение, что АО отчуждает профильное имущество и товарно-материальные ценности общества в пользу "Дальневосточной генкомпании" на сумму 795 млн 118 тыс. рублей, в пользу "Дальневосточной распределительной сетевой компании" - на сумму 439 млн 857 тыс. рублей, сообщил "Интерфаксу" один из акционеров компании.

Акционеры "Амурэнерго" приняли решение, что АО отчуждает профильное имущество и товарно-материальные ценности общества в пользу "Дальневосточной генкомпании" на сумму 665 млн 455 тыс. руб., в пользу "Дальневосточной распределительной сетевой компании" - на сумму 191 млн 627 тыс. руб.

ЗАО "ЛуТЭК" отчуждает профильное имущество и товарно-материальные ценности общества в пользу ДГК на сумму 1 млрд 913,6 млн руб., а также переводит долги на сумму 2 млрд 368,444 млн руб. на генкомпанию и уступает права требования к своим должникам в пользу генкомпании на сумму 509,923 млн руб.

ОАО "Хабаровскэнерго" отчуждает профильное имущество и товарно-материальные ценности общества в пользу ДГК на сумму 4 млрд 526 млн 560 тыс. руб., в пользу ДРСК - на сумму 199 млн 959 тыс. руб. "Хабаровскэнерго" также переводит долги на сумму 6 млрд 162 млн 273 тыс. руб. на ДГК и долги на сумму 138 млн 298 тыс. руб. на ДРСК. "Хабаровскэнерго" уступает права требования к своим должникам в пользу ДГК на сумму 2 млрд 485 млн 160 тыс. руб. и в пользу ДРСК на сумму 19 млн 643 тыс. руб.

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