"Полиметалл" выходит на фондовый рынок

Крупная российская компания ОАО "Полиметалл" намерена пройти процедуру листинга глобальных депозитарных расписок в управлении по листингу ценных бумаг Великобритании (UKLA) на Лондонской фондовой бирже (LSE)...

Комментируя предполагаемый листинг, генеральный директор ОАО "Полиметалл" Виталий НЕСИС отметил: "Листинг в Лондоне и Москве представляет собой очередной важный шаг в развитии компании. Это позволит продолжить реализацию программ расширения мощностей наших производственных объектов, геологоразведки и развития новых проектов.

Кроме того, листинг позволит привлечь средства для приобретения будущих объектов".

Компания назначила Deutsche Bank AG, Merrill Lynch International и UBS Limited совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами предполагаемого предложения. Как ожидается, предложение составит, ориентировочно, до 30% акционерного капитала компании.