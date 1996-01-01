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"Полиметалл" выходит на фондовый рынок
Крупная российская компания ОАО "Полиметалл" намерена пройти процедуру листинга глобальных депозитарных расписок в управлении по листингу ценных бумаг Великобритании (UKLA) на Лондонской фондовой бирже (LSE)...
Комментируя предполагаемый листинг, генеральный директор ОАО "Полиметалл" Виталий НЕСИС отметил: "Листинг в Лондоне и Москве представляет собой очередной важный шаг в развитии компании. Это позволит продолжить реализацию программ расширения мощностей наших производственных объектов, геологоразведки и развития новых проектов.
Кроме того, листинг позволит привлечь средства для приобретения будущих объектов".
Компания назначила Deutsche Bank AG, Merrill Lynch International и UBS Limited совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами предполагаемого предложения. Как ожидается, предложение составит, ориентировочно, до 30% акционерного капитала компании.
Досье"Полиметалл" является крупнейшим в мире первичным производителем серебра и пятой серебродобывающей компанией, а также третьим крупнейшим производителем золота в России. "Полиметалл" владеет 4 действующими месторождениями в России - "Дукат", "Лунное", "Воронцовское" и "Хаканджинское". Осенью 2006 г. были завершены оценочные работы на месторождении "Албазино" в Хабаровском крае. 100% акционерного капитала АО "Полиметалл" принадлежат компании "Нафта Москва".
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