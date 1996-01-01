Инвестпрограмма СУЭК в Приморье составит 800 млн

ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК) в 2007 г. планирует направить на модернизацию своих предприятий в Приморье около 800 млн руб., сообщила пресс-служба Владивостокского филиала СУЭК. В начале января шахтоуправление "Восточное" ОАО "Приморскуголь" (входит во Владивостокский филиал "СУЭК") на участке "Южный-3" ввело в эксплуатацию комплексно-механизированную лаву N62. Длина лавы составляет 150 метров, среднесуточная нагрузка на очистной забой запланирована в объеме 1,5 тыс. тонны. В перспективе уровень технической оснащенности лавы позволит добывать до 2 тыс. тонн угля в сутки.