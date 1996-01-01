Эмиссия ДВМП приостановлена из-за смены регистратора

Совет директоров ОАО "Дальневосточное морское пароходство" утвердил регистратором компании ОАО "Объединенная регистрационная компания". Ранее ДВМП расторгло договор о ведении реестра акций с ЗАО "Единый регистратор" из-за приостановки действия его лицензии. "Для минимизации рисков акционеров, связанных с невозможностью свободно распоряжаться ценными бумагами компании, FESCO приняло решение запустить процедуру смены регистратора. Дата окончания действия договора на ведение реестра с ЗАО "Единый регистратор" и дата передачи реестра новому регистратору - 26 января 2007 г.", сообщила пресс-служба пароходства. Смена регистратора повлекла приостановление с 11 января допэмиссии акций ДВМП на сумму 410,8 млн руб. Совет директоров принял решение о внесении данных о новом регистраторе в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг. При этом условия размещения остаются прежними.