Госпакет акций Корсаковского порта выставят на продажу

Филиал Российского фонда федерального имущества в Сахалинской области объявил о проведении аукциона по продаже пакета акций ОАО "Корсаковский морской торговый порт" (ОАО "КМТП", г. Корсаков) в размере 20% уставного капитала.

Уставный капитал АО составляет 42 млн 163 тыс. руб. и разделен на 210 тыс. 815 обыкновенных акций номинальной стоимостью 200 руб. каждая. Реестродержателем является сахалинский филиал ЗАО "Единый регистратор". На аукцион выставляются 42165 акций. Нормативная цена выставляемых на аукцион акций 10 млн 664 тыс. 196 руб. Начальная цена пакета акций установлена в размере 28 млн 140 тыс. руб., шаг аукциона (величина повышения начальной цены) - 900 тыс. руб.