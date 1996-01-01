Показатели Владивостокского торгового порта подкосила потеря металлов

ОАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП) в 2006 г., по оперативным данным, переработало 4 млн 037,3 тыс. т грузов против 6 млн 488,2 тыс. т в 2005 г.

Структура грузооборота порта по сравнению с предыдущим годом не изменилась - основу по-прежнему составляют черные металлы, лесные грузы, целлюлоза, контейнеры, автомобили и техника. Снижение грузооборота в администрации порта объясняют падением объемов перевалки металлов - более 60% в сравнении с 2005 г. "В первую очередь, такое резкое снижение было вызвано изменением конъюнктуры рынка металлов стран АТР. Переориентация Китая из импортера металлопродукции в экспортера в совокупности с тарифной политикой ОАО "РЖД" сделала продукцию сибирских и уральских комбинатов, экспортируемую через порты российского Дальнего Востока, неконкурентоспособной на азиатских рынках. Это объективная реальность, и сегодня доля черных металлов в грузообороте порта составляет лишь 35%", - сообщил на ежегодной встрече партнеров ОАО "ВМТП" в декабре прошлого года директор по стратегическому развитию ОАО "ВМТП" Андрей ТОКАРЕВ.