Амурская область купит акции ОАО "Прииск Дамбуки"

Губернатор Амурской области Леонид КОРОТКОВ подписал распоряжение о выделении 16 млн руб. на приобретение акций ОАО "Прииск Дамбуки".

Согласно документу, Фонд имущества Амурской области приобретет 116360 обыкновенных акций золотодобывающего предприятия, что составляет 53,3 процента его уставного капитала, сообщил РИА PrimaMedia пресс-секретарь губернатора Амурской области. Номинальная стоимость одной акции 1 (один) рубль. Акции будут приобретены у четырех акционеров.