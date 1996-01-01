УК "БАМР" взяла под крыло ЗАО "Ролиз"

В январе исполняется год с момента начала функционирования управляющей компании БАМР, которая осуществляет управление ОАО "Находкинская база активного морского рыболовства" (НБАМР).

Успехами своей управляющей компании НБАМР осталась довольна, поэтому с начала 2007 г. эту методику - двухуровневое управление - взяла на заметку еще одна компания рыбопромышленной отрасли - ЗАО "Ролиз". В конце декабря она передала часть функций по решению общих вопросов УК "БАМР". Однако, как сообщили "ЗР" в пресс-службе УК "БАМР", ОАО "НБАМР" и ЗАО "Ролиз" остаются независимыми структурами со своими службами и инфраструктурой.