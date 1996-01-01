"Владмолоко" вольется в ВБД

Акционеры "Вимм-Билль-Данна" на внеочередном собрании в декабре приняли решение реорганизовать компанию в форме присоединения к ней 14 молочных заводов, в том числе ОАО "Владивостокский молочный комбинат" с размещением дополнительных обыкновенных акций в количестве 211 352 штуки номиналом 1 руб. каждая путем конвертации акций присоединяемых обществ в акции ВБД.

Доля компаний холдинга в капитале ВМК превышает 95%, что дает ВБД возможность использовать механизм принудительного выкупа акций у миноритариев. Планируется, что конвертация бумаг начнется уже весной, сообщает пресс-секретарь ВБД Антон САРАЙКИН. Смысл реорганизации в том, чтобы упростить структуру компании и снизить управленческие издержки. "После реорганизации снизится и эффективная ставка налога на прибыль", - говорит Сарайкин.