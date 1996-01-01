Дальний Восток под крылом "Аэрофлота"

Вскоре должна быть рассмотрена концепция создания дочерней дальневосточной компании на базе ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии", ФГУП "Дальавиа" и ОАО "Сахалинские авиатрассы" (САТ).

Как пишет "Газета", началом осуществления давнего плана компании, направленного на поглощение региональных перевозчиков, жизнь рядовых граждан никак не улучшится: тарифы "Аэрофлота" остаются самыми высокими в стране.

Следует заметить, что с поглощением региональных авиаперевозчиков у "Аэрофлота" не все вышло гладко. Правительство решило не вносить в аэрофлотовскую "дочку" компанию "Владивосток Авиа". "Правительство считает, что компанию нужно сохранить, чтобы обеспечить конкуренцию", - прокомментировал тогда гендиректор "Аэрофлота" Валерий ОКУЛОВ. По всей видимости, решение было принято с прицелом на получение одобрения сделки со стороны Федеральной антимонопольной службы.

Кстати, ущерб конкуренции в ФАС признают и в случае "малого слияния", но ждут официальных документов от компаний на разрешение сделки. "Конечно, после образования новой дочерней компании "Аэрофлота" конкуренция снизится, - соглашается начальник отдела водного, воздушного и автомобильного транспорта ФАС Евгений АНИКИН. - Однако транспортная стратегия до 2020 года предполагает, что в отрасли авиаперевозок произойдет укрупнение и что на магистральных линиях останется несколько крупнейших игроков. В любом случае они к нам придут, без нашего разрешения ничего не сделается, мы посмотрим их документы, их расчеты по изменению рынка и вынесем наше решение".

Основной вопрос, который должен волновать потребителя, - как отразится на них переход компаний под эгиду "Аэрофлота". Если цены последнего остаются самыми высокими сегодня, при наличии конкуренции на рынке, то после "подминания" под себя части конкурентов ниже они никак не станут. К примеру, тариф на маршруте Москва - Владивосток у "Аэрофлота" стоит 30000 руб., у "Домодедово" - 17500 руб., у "Владивосток Авиа" - 19000 руб.

Есть и другая проблема - сокращение числа маршрутов. По замыслам "Аэрофлота", новая компания будет специализироваться на магистральных перевозках, то есть на основных маршрутах. А проблемами доставки в отдаленные регионы, то есть убыточными, но социально значимыми перевозками должны будут озаботиться местные власти, на деньги, которые будет отчислять будущая авиакомпания в местные бюджеты в качестве налогов.

Учитывая, что на Дальнем Востоке почти все местные маршруты являются отдаленными и, соответственно, убыточными, речь может пойти и о сокращении значительной их части. К примеру, рейс Южно-Сахалинск-Южно-Курильск выполняется исключительно авиакомпанией "САТ" по скользящему расписанию, полностью зависящему от капризной курильской погоды (задержки в вылетах могут достигать нескольких дней). При этом объем работы аэропортных и прочих служб с самолетом курильского рейса немногим уступает, скажем, сумме услуг, предоставляемых самолету рейсом на Хабаровск (чей аэропорт претендует на звание дальневосточного хаба). Очевидно, таким образом, что новая "дочка" "Аэрофлота" вряд ли захочет держать в активе курильский (или другой подобный) рейс и предпочтет "откупиться" налогами в местный бюджет.