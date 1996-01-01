ЕБРР отказался финансировать проект "Сахалин-2"

ЕБРР больше не рассматривает текущую схему финансирования проекта "Сахалин-2". Об этом говорится в сообщении ЕБРР, при этом отмечается, что банк открыт для обсуждения вопроса с реструктурированной компанией Sakhalin Energy.

"После значительных изменений в структуре владения инвестиционной компанией Sakhalin Energy ЕБРР больше не будет рассматривать вопрос об участии в финансировании проекта "Сахалин-2".... Если новая группа акционеров обратится с такой просьбой и представит аргументы в пользу того, что проект может соответствовать критериям ЕБРР для инвестирования средств, банк может рассмотреть вопрос о финансировании в будущем", говорится в сообщении.