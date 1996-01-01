Трубы горят

31 декабря исполнилось 2 года с момента подписания постановления о строительстве нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан

Работа на первых участках трассы в Якутии, Иркутской и Амурской областях давно идет, и, как доложил Президенту РФ Владимиру ПУТИНУ глава ОАО "Транснефть" Семен ВАЙНШТОК, в апреле стройка начнется в Приморье. В декабре между администрацией Приморья и ОАО "Газпром" был подписан договор о газификации края, что в будущем существенно изменит структуру экономики края. О подробностях корреспонденту "ЗР" рассказал консультант отдела электроэнергетики администрации Приморского края Владимир СИМОНЕНОК.

- Владимир Иванович, в какой стадии находится приморская часть проекта? Когда будут известны результаты госэкспертизы ТЭО по нефтепорту в бухте Козьмина?

- В начале декабря мы получили 96 томов ТЭО проекта спецморнефтепорт Козьмино на экспертизу. Наша задача как субъекта РФ - посмотреть и оценить "экономику" объекта, дать пояснения: какие риски их ожидают при эксплуатации. Вызывает опасения, что объект размещается в не самом благоприятном с точки зрения погодных условий месте. Моряки этот район считают опасным: там нередки аварийные ситуации.

Если посмотреть "исторически" на этот вопрос, в заливе Находка работают 4 порта: рыбный, торговый, нефтеналивной и Восточный, но, когда выбирались площадки под них, район бухты Козьмина в качестве возможного места для порта не рассматривался никогда. Почему? Да потому что место довольно открытое: при штормах или тайфунах там якоря не держат, так что судам придется уходить очень далеко в открытое море.

Рядом залив Находка, и в случае шторма можно спрятаться за остров Лисий, но судам с большой осадкой туда не зайти, в бухту Врангеля - тоже. Вот в заливах Стрелок, Владимира, Ольги и Амурском практически всегда можно принимать суда. А здесь надо быть готовым к ограничениям при погрузке судов, ведь даже когда ветер стихает, волна и зыбь идут еще в течение суток. В конце декабря мы все замечания передали компании с предложением учесть их при подготовке рабочей документации. Но, повторюсь: наша задача - сделать замечания, а принимать их или нет, решает "Транснефть".

- Времени ведь осталось очень мало, а согласования - вещь долгая. Когда начнется строительство?

- Все-таки стройка идет под контролем президента и правительства, и мы предполагаем, что к марту будут известны результаты госэкспертизы. Если заключение будет положительным, заказчик перейдет к подготовке рабочей документации.

В директивных документах значится, что в апреле-июне начнутся подготовительные работы, а в начале июля - сама стройка. Сейчас в районе Козьмино и на акватории залива Находка продолжаются геологические изыскания под рабочую документацию.

- Сколько местных жителей планируется привлечь к стройке?

- Если смотреть по примерам Якутии, Иркутской и Амурской областей, на стройках работает примерно полторы-две тысячи человек и около половины из них - из местных строительных организаций.

- У краевой администрации есть планы по созданию комплексов по переработке нефти и газа. Кто кроме "Роснефти" и "Газпрома" рассматривается в качестве потенциальных инвесторов? Будет ли в проектах задействован приморский бизнес? Когда начнется строительство этих объектов?

- В Приморье давно хотели построить Дальневосточный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). В 1969 г. краевые депутаты выдвигали такое предложение. Несколько лет ушло на согласование, и уже было готово ТЭО строительства НПЗ мощностью 12 млн тонн нефти в год (в долине реки Литовка, севернее д. Кирилловка), но реализации проекта "помешал" БАМ: в бюджете денег на НПЗ тогда не нашлось, а там грянула перестройка.

Сейчас проектом занимается "Роснефть". По ее "поручению" идет разработка проекта строительства НПЗ мощностью 20 млн тонн. Место строительства уточняется. Вполне вероятно, что при выборе места будут учтены прежние проработки, но вероятнее всего это будет юг Приморья - Партизанский или Надеждинский районы. Ориентировочно, первая очередь НПЗ будет запущена в эксплуатацию в марте 2010 г., а на полную мощность он заработает в 2015 г.

К 2010 г. в Приморье придет и газ. Кстати, в уточненной схеме маршруты газо- и нефтепровода идут параллельно, так что и здесь стройка развернется в ближайшее время. Мы четыре года убеждали соответствующие структуры, что через Приморье возможен не только транзит газа в страны АТР, здесь его можно и перерабатывать. Сегодня краевая администрация и ОАО "Газпром" имеют взаимопонимание в этом вопросе. Запланировано строительство на Дальнем Востоке газоперерабатывающих заводов (ГПЗ), в том числе двух - в Хабаровском крае и трех в Приморье - в Спасске, Партизанском и Хасанском районах. Так что в ближайшие годы Приморье превратится в большую стройку.