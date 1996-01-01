Приморская "Заря" отшилась

Группа компаний "Синергия" приобрела на аукционе в конце прошлого года территорию и комплекс зданий бывшей швейной фабрики "Заря", расположенной по пр-ту 100 лет Владивостоку, 155. В списке недвижимости числится 17 различных строений общей площадью свыше 20 тыс. кв. м.

Сегодня швейной фабрики как таковой не существует, а есть несколько юрлиц, входящих в структуру "Зари", - ОАО "Заря", ООО "ШП "Заря" и ООО "ТД "Заря". Одни из основных видов их деятельности - сдача помещений фабрики в аренду и пошив одежды.

Специалисты "Синергии" провели анализ деятельности. Выяснилось, что предприятие хоть и закончило год с прибылью, но арендные ставки для него были значительно снижены, что означает неравные условия и отсутствие прибыли при выравнивании ставок.

Появилось предложение о переносе швейного производства в другие помещения на территории бывшего фабричного комплекса, где стоимость аренды значительно ниже.

Сейчас специалисты холдинга работают над проектом эффективного развития территории и строений бывшего фабричного комплекса. "Синергия" планирует создать здесь мощный логистический центр и вынести из центра города офисы, склады и другие объекты, чтобы освободить город от грузового транспорта.