Бизнесмены расставались с деньгами шутя

На губернаторский бал в Доме переговоров на Санаторной гости, согласно этикету, собирались с получасовым опозданием. Дам в роскошных вечерних платьях и их кавалеров в смокингах и костюмах "от кутюр" встречали первая леди края Лариса БЕЛОБРОВА и распорядитель бала историк моды Александр ВАСИЛЬЕВ.

"Бал - это такое место, где можно показать новые наряды и новых мужей, - поддерживал вновь появляющиеся пары распорядитель бала, - и, конечно, можно потанцевать, с кем захочется". Впрочем, гости - депутаты, банкиры, хозяева торговых центров, владелицы модных бутиков и салонов - были настроены не только на веселье. Бал был благотворительным: все средства, собранные за пригласительные билеты и вырученные на аукционных торгах, пойдут на покупку оборудования для родильных домов края. Как и в прошлом году. Можно сказать, что благотворительные балы в крае становятся доброй традицией.

А поскольку балы только-только начали входить в моду, гости слегка засмущались, когда г-н Васильев пригласил всех на большой полонез - в программе еще были мазурка, полька и вальс. Впрочем, задор заменил непрофессинальным танцорам умение, и под музыку Тихоокеанского симфонического оркестра пары двинулись по кругу. Разучивали танцевальные па по ходу дела и к четвертому кругу вполне освоились. Непредвиденные сложности подстерегали мужчин только в вальсе. Вальс-то бальный! Как оказалось, джентльмену время от времени нужно встать на колено. Тут невольно вспомнишь о клятвенном обещании самому себе завтра же заняться спортом. Деловая элита, независимо от возраста и с легкой руки губернатора, лишь в последние годы начинает осваивать и другую хорошую традицию - здоровый образ жизни.

Дали передышку концертные номера детских коллективов, но задор хозяйки бала Ларисы Белобровой не позволил расслабиться - ну кто из присутствующих откажется от предложения жены губернатора пройтись с ней в туре вальса?! Но когда распорядитель бала отпустил оркестрантов, мужская половина зала облегченно вздохнула и тут же закружила спутниц под такого родного Джо Дассена.

Далее, как было заведено во времена дворянства, последовал легкий фуршет, где присутствующие под звон бокалов поздравили друг друга с наступающим. К началу аукциона гости пребывали в прекрасном настроении.

На благотворительный аукцион выставили картины Виктора УБИРАЕВА, керамику Ольги КАЛЮЖНОЙ, фотографии бабочек Владимира ТРОЙНИНА, книги ставшего популярным во Владивостоке историка моды А. Васильева и авторские игрушки производства "Чердак Forever". Судя по накалу страстей, удовольствие перебить аукционную цену у известного в городе и крае человека сравнимо с азартом в казино. И уже совсем не важно, что покупаешь и за сколько. Если деньги идут на благое дело, никто не мелочится. Плюшевый заяц из рук первой леди ушел за 18 000 рублей. Пейзаж Убираева для частной коллекции - за 82 000. Крысы-бондекуты в различных нарядах продавались от 6000 до 11000. Уйти без покупки было просто неприлично.

Таким образом, на нужды родильных домов края только аукцион собрал 876 000 рублей. Как сказали организаторы, взносы и после бала будут поступать. На эти средства попечительский совет под руководством Ларисы Белобровой намерен приобрести комплект медицинского оборудования для новорожденных. Адресность вложений, кстати, тоже традиция Рождественского бала.

Закончился светский раут выбором короля и королевы бала. За умение подать себя в обществе, за соблюдение дресс-кода и активное участие в аукционе ими были признаны Ксения и Андрей БЕЛОЧЕШСКИЕ. Лишь далеко за полночь гости стали разъезжаться, надеясь в следующем году блеснуть на балу уже завсегдатаями.