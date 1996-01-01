Форум АТЭС. И все-таки Владивосток!

"Мы проведем форум АТЭС в 2012 году. Точно", - радостно сообщил вчера на встрече с журналистами председатель ЗК ПК Виктор ГОРЧАКОВ. По его словам, это решение принято на заседании Совета безопасности РФ.

Предпочтение отдано именно нашему городу, а не Хабаровску, например. Даже, несмотря на то, что Владивосток не понравился министру Герману ГРЕФУ. Владивосток выиграл в соперничестве сибирскими городами - Иркутск и Новосибирск. Уж поскольку это форум азиатско-тихоокеанских государств, то логичнее презентовать восточный, а не сибирский город. А вот денег нам на форум дадут всего 90 млрд рублей, вместо 380 млрд, на которые мы насчитали стоимость очистных, водоводов, мостов и прочих строек. Как сказал Виктор Васильевич, расчет был старый: просить больше, а уж там сколько дадут...