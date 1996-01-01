Алмазное основание бизнеса

Генеральный директор ОАО "Алмазы Анабары" Матвей ЕВСЕЕВ не скрывает, что ему нравится выращивать хлеб. Только сельское хозяйство - бизнес пока малорентабельный. О том, выгодно ли сегодня добывать алмазы, какой доход от лесопереработки можно получить и почему важно поднимать сельское хозяйство, он рассказал "ДК".

Досье ООО "Алмазы Анабара" создано в 1998 году. До 2003 года основной деятельностью предприятия была добыча россыпных алмазов в Анабарском улусе РС (Я). В 2003 году компания выиграла конкурс на право пользования месторождением облицовочного камня "Надежда". Создана горная компания "Радунит". В 2004 году введен в эксплуатацию Олекминский пищекомбинат. Приобретен пакет акций ОАО "Сахалес", на его базе создан лесопромышленный комплекс "АлМас". Тогда же, в 2004 г., ООО "Алмазы Анабары" преобразовано в открытое акционерное общество (51% уставного капитала принадлежит АК "АЛРОСА", 49% - Министерству имущественных отношений Республики Саха (Якутия).

- Матвей Николаевич, почему вы стали заниматься бизнесом?

- Потому что много лет назад понял: тому, чего не умеешь, можно научиться. Я начинал рабочим, работал на руднике проходчиком 5-го разряда. В начале 90-х с товарищами организовал старательскую артель. Занимались россыпным золотом. Тогда впервые пришлось самому просчитывать последствия принятых решений. Это научило многому, в том числе появилась уверенность в том, что невозможного нет. Четыре года мечтал, потом начал заниматься алмазами.

- Сегодня "Алмазы Анабары" - это промышленный холдинг, одно из крупнейших предприятий Якутии и Дальнего Востока. Какое из направлений бизнеса, которые вы развиваете, считаете главным?

- Все. У нас второстепенных задач нет. Та же лесозаготовка, лесопиление. Два года назад мы - горные инженеры - начали осваивать другую отрасль - лесную. Первые шаги делали на ощупь. Учились на чужих примерах. В итоге пришли к тому, что нужно полностью модернизировать производство, менять стратегию заготовки древесины, потому что только так удастся сократить себестоимость продукции. Поняли также, что отстаем от Европы, но можем перенять у них опыт и технологии. Кроме того, столкнулись с необходимостью оптимизировать доставку древесины с делянок на заводы: у нас расстояние от лесоучастков до деревообрабатывающих заводов составляет сотни километров. Планируем построить деревообрабатывающий комплекс вблизи от лесосырьевой базы. Все это задачи очень капиталоемкие.

Что касается добычи алмазов, то хорошо иногда начинать с нуля. Ведь сегодня от того, насколько современным является производство, зависит конкурентоспособность компании. Высококвалифицированный рабочий пойдет туда, где хорошая техника, современные технологии. До 2009 года мы полностью обновим парк землеройной автотехники, которую используем на карьерах. Пока добываем алмазы открытым способом, но через год-два начнем строительство подземного рудника в новом месте.

Сельское хозяйство тоже является главным, потому что мы учимся выращивать хлеб, разводить коров, делать сыр. Два года назад в Олекминске построили пищекомбинат, который выпускает кисломолочную продукцию и сыры. Стали закупать у частников молоко и перерабатывать на заводе. Но оказалось, что для поддержания постоянного объема выпуска этого недостаточно. Следовательно, нам нужно сельхозпредприятие, которое гарантированно будет поставлять молоко на комбинат. Решили участвовать в национальной программе "Развитие АПК", будем строить животноводческий комплекс на 800 голов в Олекминске.

В 2007 году начнем добывать золото. Получили лицензию на разработку месторождения в Ленском улусе. В ближайшее время планируем развернуть геологоразведочные работы. Еще одно направление - добыча строительных материалов, в частности радунита. На месторождении "Надежда" уже год ведется разведка этого уникального облицовочного камня.

Мы также занимаемся и благотворительностью. Строим школы, помогаем инвалидам, поддерживаем детский танцевальный коллектив, республиканский театр оперы и балета. И сказать, что это неважно, я не могу.

- Матвей Николаевич, в какой момент и почему вы приняли решение диверсифицировать бизнес?

- Если идешь по дороге и видишь, что мусорная урна упала, надо не плеваться, а взять и поднять. И лесным хозяйством, и сельским стали заниматься, так как хотелось другим доказать, что и здесь можно успешно работать. Надо просто перестать сидеть и сетовать на то, что плохая погода, что урожая нет, что лес негде перерабатывать. Желание показать положительный пример стало поводом, однако когда пришли и осознали, что это бизнес и здесь надо получать прибыль, стали очень серьезно работать над сокращением издержек, внедрять новые технологии.

- Есть ли у вас отработанная схема по реабилитации предприятий-банкротов?

- Успех приходит тогда, когда знаешь, куда идешь. Это первое. Второе - главный бич России - это воровство. Если нет воровства, предприятие живет. А модернизация производства в век компьютерных технологий вещь более чем доступная. Находясь в Якутске, мы, например, знаем, какие технологии используются в мире для заготовки древесины. В Интернете можем найти успешные проекты, оценить их, выбрать то, что нам подходит. После этого остается поставить четкие задачи перед коллективом, проконтролировать процесс выполнения и спросить результат.

При этом самая лучшая мотивация - достойная заработная плата. И она должна быть пропорциональна вкладу человека в производство. Так можно решить любые социальные проблемы. Человек, имеющий достойную зарплату, может содержать семью, обучать ребенка. При этом мы производим и другие выплаты. Делаем все, чтобы человек не был одинок ни в радости, ни в горе. При рождении ребенка выплачиваем деньги, на свадьбу, помогаем, если умирает кто-то из близких. Направляем работников в здравницы и оплачиваем проезд, оплачиваем абонементы в ледовые дворцы, спортивные секции.

- Каких объемов достиг ваш бизнес за 8 лет?

- Сегодня годовой оборот компании составляет около 5 млрд руб. Но останавливаться на этом мы не намерены. За 10 лет предполагаем увеличить его в 10 раз, и потенциал, и возможности для роста есть.

Сегодня самый большой доход получаем от добычи алмазов, потом идет лесопереработка, затем сельское хозяйство. Однако начиная с этого года картина будет другой. Второе место по доходности займет золотодобыча. А со временем, я уверен, лесопереработка будет приносить больший доход, чем добыча золота и алмазов. Потому что на лесопродукцию есть высокооплачиваемый спрос. И хотя на внутреннем рынке он ограничен (в республике мы поставщики лесоматериалов номер один), нашу продукцию готовы покупать в Европе.

- Что экспортируете за границу?

- Доски. Никогда в жизни я не буду торговать круглым лесом. И с китайцами до тех пор сотрудничать не начну, пока они не поймут, что сырье я им продавать не стану. Нашим соседям надо понять, что Россия тоже умеет лес пилить, получать товар и зарабатывать деньги. И тем, кто хочет иметь бизнес здесь, государство давно обязано выдвигать требование - глубокую переработку леса вести там, где производится заготовка.

- А где вы перерабатываете лес?

- В Якутске и Ленске. Оттуда вывозим в Тикси, судами отправляем в Европу. В Австрии нашли партнеров, которые заинтересованы в увеличении импорта нашей продукции. Разные страны "западают" на разный товар. Япония - на сосну, Австрия - на лиственницу. Переработка лиственницы освоена в Европе очень хорошо, а своего сырья не хватает. Вот они и покупают нашу доску.

Наша продукция соответствует европейским стандартам. Несмотря на то, что заводы по деревообработке на момент приобретения были банкротами и находились в упадке, на одном из них установлено германское оборудование, на другом - финское. Это оборудование позволяет нам обеспечивать качество продукции соответствующего уровня.При этом переработанная продукция вырастает в цене в несколько раз. Если из Бурятии, Читинской области, Хабаровского края вывозят лес в Китай по $45-47 за куб пиловочника, то мы куб доски в Европу продаем по 200 евро.

В модернизацию заводов мы вложили около 700 млн руб. Но оговорюсь, мы покупали предприятие-банкрот, следовательно, закрывали его долги перед банками, ликвидировали задолженность по зарплате и т.д. Эти деньги окупят себя к 2010 году. Дополнительно в развитие мы планируем вложить около 10 млн евро. Предполагаем освоить глубокую переработку леса. Через 3-5 лет наладим выпуск продукции, которую сегодня производят европейцы, покупая наши доски. Будем выпускать мебельные щиты, паркетную доску, погонажные изделия. Планируем построить два цеха деревообработки рядом с местом лесозаготовки - один в 2008 году, другой в 2009м. Работаем над вопросом утилизации отходов, будем ставить пилетные установки. Пилеты пойдут на экспорт в ту же Европу.

- Когда думаете окупить средства, вложенные в сельское хозяйство?

- Не раньше чем через 10 лет. Мы сначала будем развивать животноводство, потом растениеводство, а через год-два займемся консервацией. Будем производить конечный продукт. А то сегодня до смешного доходит: мы из Китая огурцы везем, американские яблоки едим.

- Но у китайских огурцов себестоимость ниже...

- Однако и качество тоже невысоко. Когда речь идет о здоровье, ориентироваться только на стоимость продуктов опасно. Что такое генетически измененный продукт? Когда я ездил в командировку в США, в номере гостинице на столе лежало яблоко. Неделю оно росло, а однажды ночью... взорвалось. Огурцы, которые попадают к нам на рынок с китайских плантаций, раскупаются, потому что нет альтернативы.

- На животноводческой ферме будете держать преимущественно крупный рогатый скот?

- Не только. Обязательно будем разводить лошадей. Якутская жеребятина становится брендом.

- Где намерены продавать сельскохозяйственную продукцию?

- В республике. Емкость внутреннего рынка молочной продукции очень велика. Овощей и консервов еще больше. Один пример: еще три года назад в Олекминск возили молоко из Москвы, Новосибирска. Когда-то гремевший на всю республику животноводческий район даже себя не обеспечивал кисломолочной продукцией. Сегодня на прилавках местных магазинов лежит только наш товар. Сыры Олекминского комбината реализуются даже за пределами республики. И люди их покупают, потому что продукт натуральный и качество высокое.

- Сколько планируете потратить на развитие сельхозпроизводства?

- По национальному проекту нам открывается кредитная линия в Россельхозбанке на 200 млн руб. Эти деньги планируем освоить за два года. Построим два животноводческих комплекса.

- Почему вы решили заняться разработкой золоторудных месторождений?

- Бизнес должен стоять на двух ногах. Чтобы дальше успешно развиваться, нам необходимо иметь еще один источник стабильного дохода. Золото растет в цене, и, по прогнозам экспертов, этот рост продолжится.

Когда начнем добывать золото, возможно, приобретем долю в одном из ювелирных предприятий России. Может быть, выкупим какое-нибудь предприятие-банкрот.

- Какие инвестиции предполагаете направить на золотодобычу?

- Мы всегда начинаем с малого и здесь останемся верны себе. Добудем 200 кг золота, получим прибыль, направим на расширение производства, потом еще 300 кг - снова на расширение, и так далее. Первоначальные инвестиции небольшие - около 50 млн руб. Добычу будем вести вахтовым методом.

- Каковы планы компании на ближайший год?

- По добыче алмазов проведем более 2 млн кубометров вскрышных работ. В 2006 году заготовку леса увеличили на 30%. Не меньше будет в следующем году. Объем поставок лесопродукции на внутренний рынок в 2007 г. возрастет на 30%, на 20% увеличится экспорт. Сегодня на экспорт идет 25 тыс. куб. м пиломатериалов, на внутреннем рынке реализуется 130-150 тыс. куб. м. В сельском хозяйстве - пока это самый низкодоходный вид бизнеса - планируем получить до 100 млн руб. По добыче алмазов выручка составит около 3 млрд руб., по золоту - 400 млн руб., в лесной отрасли - около 500 млн руб.