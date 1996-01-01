Российско-китайский шельф

ООО "Венинефть", выступающее оператором шельфового проекта "Сахалин-3", объявило об успешном завершении бурового сезона на Венинском лицензионном блоке. Первая поисковая скважина на Южно-Айяшской структуре была пробурена на глубину 3 066 метров. Вскрыты перспективные нефтегазоносные пласты, проведены испытания, которые подтвердили присутствие углеводородной системы в нижненутовских отложениях в пределах группы Айяшских структур. "Скважина полностью выполнила поставленную геологическую задачу и была ликвидирована", - отметил представитель компании "Сахалинские Проекты".

Захватывающие перспективы

Перспективные ресурсы проекта "Сахалин-3" специалисты "Дальморнефтегеофизики" в советские годы оценивали в размере более 1 млрд т в нефтяном эквиваленте. Тогда проект рассматривался в составе четырех крупных блоков: Восточно-Одоптинский, Аяшский, Венинский, и Киринский. Их общая площадь составляла более 20 тыс. кв. км. В начале 90-х годов при проведении международного конкурса блоки оказались разделены. Тогда право на изучение и разработку самого южного Киринского блока выиграли компании Mobil и Texaco. По Восточно-Одоптинскому и Айяшскому блокам - Exxon. После глобального объединения американских компаний в середине девяностых годов участниками проектов по всем трем блокам стали крупнейшие концерны ExxonMobil и ChevronTexaco. В 1998 году к ним присоединилась "Роснефть". Наиболее активные действия были предприняты партнерами в отношении Киринского блока, который намечался к реализации на принципах раздела продукции. Но подписание СРП постоянно оттягивалось. А три года назад Госдума приняла поправки к законодательству о соглашениях о разделе продукции, поставившие крест на планах ExxonMobil и ChevronTexaco. Несмотря на протесты компаний, в январе 2004 г. правительственная комиссия по вопросам реализации соглашений о разделе продукции отменила итоги аукциона, сославшись на то, что его результаты не были правильно юридически оформлены. Тем не менее, геологоразведочные работы, которые этим компаниям удалось провести, выявили крупное газоконденсатное месторождение. По прогнозным оценкам, запасы газа Киринского блока равны запасам газа месторождений проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2" вместе взятым. Поэтому уже сейчас, пока МПР готовится выставить данный блок на тендер по геологоразведке, крупнейшие мировые и российские компании заявили о своем намерении принять участие в конкурсе. Ну а что с остальными блоками проекта?

Пока суть да дело...

В 2003 г. "Роснефть" получила лицензию на геологоразведку Венинского блока "Сахалин-3" сроком до 2008 г. В данном проекте участвовали "Роснефть" (74,9% доля участия) и ООО "СНК" (25,1%). В 2005 г. "Роснефть" реализовала 25,1% своей доли китайскому государственному консорциуму SINOPEC, оставив себе 49,8% участия. В том же году ОАО "НК "Роснефть" зарегистрировала в Южно-Сахалинске операционную компанию ООО "Венинефть". В 2004 и 2005 годах на Венинском блоке была проведена переинтерпретация имеющихся данных двухмерной сейсмики, полученных в предыдущие годы, и была выполнена трехмерная сейсморазведка территории общей площадью более 300 кв. км. В 2006 году пробурена первая морская поисковая скважина на Южно-Айяшской структуре Венинского блока. В конце 70-х и в середине 80-х годов компания "РН-Сахалинморнефтегаз" пробурила две поисковые скважины на Венинской структуре блока в 10 км от берега. Но они разочаровали. Более поздняя интерпретация старых и новых данных сейсморазведки показала, что скважины были заложены в неудачных местах. Новое понимание геологии блока позволило составить новую программу геологического изучения.

В 2006 году компания-оператор планировала продолжить трехмерную сейсмику по проекту, но с приходом в проект китайских партнеров и после анализа данных трехмерной сейсморазведки было принято неожиданное решение - пробурить первую поисковую скважину на Южно-Айяшской площади, являющейся южной оконечностью Айяшской группы структур, с которой сегодня связывается основной углеводородный потенциал Венинского и Айяшского блоков. В 2007 г. планируется пробурить вторую скважину на Северо-Венинской структуре. В 2008 - третью. Кроме того, программой геологического изучения блока планируется бурение двух наклонно-направленных скважин с берега, аналогичных тем, которые бурит "Exxon Neftegas Limited" на Чайво по проекту "Сахалин-1" и "Роснефть-Сахалинморнефтегаз" на месторождении Одопту-море.

Бурение первой поисковой скважины на Южно-Айяшской структуре в текущем году началось 5 августа и завершилось в конце октября. Ее проектная глубина - 3 225 м, глубина моря в районе точки бурения - 70 м, удаленность от берега - 50 км. Бурение осуществил генеральный подрядчик - компания SOOGL (дочерняя структура SINOPEC) при помощи плавучей полупогружной буровой установки (ППБУ) Kantan-3, принадлежащей к другой дочерней компании китайской корпорации Shanghai Offshore Drilling Company. Испытание скважины, геофизические исследования и цементаж выполнялся компанией Schlumberger. Услуги по буровым растворам и сбору отходов бурения осуществлялся другой известной международной компанией MiSWACO.

- Буровые работы довольно сложные, на таких глубинах бурения скрываются аномально высокие пластовые давления и приходилось очень аккуратно работать. Мы применяли самое передовое оборудование и современные технологии в бурении и сервисном обслуживании", - отметил руководитель буровых работ, директор SOOGL, Ли ГОХУА.

В числе проблем китайские партнеры назвали ограниченность бурового "окна" в связи с суровыми погодными и ледовыми условиями сахалинского шельфа, которые даже летом дают о себе знать. Так из-за постоянных густых туманов в море и нелетной погоды для вертолета "МИ-8" довольно проблематично было менять вахты буровиков. Усложнял работы и тот факт, что территория проекта находится за пределами 12-мильной зоны РФ, и любые перемещения между берегом и буровой расценивались как выезд за границу РФ со всеми вытекающими отсюда пограничными и таможенными последствиями.

- Но одна из самых сложных проблем, на наш взгляд, это довольно высокие требования природоохранного законодательства России, обусловленные, в частности, высокой чувствительностью окружающей среды региона к внешним воздействиям. На многие работы, связанные с экологией, мы вынуждены были привлекать местные сахалинские компании, уже имеющие опыт таких работ и опыт получения необходимых согласований и разрешений, чтобы ускорить прохождение всех процедур. Этот момент, конечно, снижает конкурентный фактор", - отметил руководитель представительства Sinopec на Сахалине Люи ЯНЦАНГ.

Кстати, в подрядных работах по "Сахалин-3" было задействовано более 50 компаний, из них половина - сахалинские. Логистику, базовое обслуживание, снабжение и морское агентирование осуществило сахалинское ООО СП "Сахалин-Шельф-Сервис", обеспечение экологической безопасности работ и ЛАРН - сахалинские компании "Экошельф" и IGS, переработку отходов бурения в почвогрунт в порту "Кайган" и вывоз его в Ноглики для рекультивации свалки твердых бытовых отходов - "Юрэ*К Транспорт". В проекте было задействовано 7 морских судов, из них 3 буксира из КНР, 3 судна снабжения "Сахалинского морского пароходства" и 1 судно быстрого реагирования - ООО "Экошельф". Все морские и буровые операции осуществлялись на значительном удалении от зоны нагула китов и от памятников природы (остров Лярво, остров Чаячий, острова Врангеля, Лунский залив, заказник "Восточный").

- Подготовка к бурению у нас шла в условиях очень сжатого времени, так как решение о бурении скважины в этом году было принято осенью 2005 года, т.е. нам на подготовку оставалось менее года, что по российским меркам является крайне малым сроком для всего комплекса подготовительных работ к бурению морской поисковой скважины на шельфе. В условиях острого дефицита времени прорабатывался и наиболее сложный и чувствительный для сахалинского региона вопрос - утилизация отходов бурения (шлама и буровых растворов). Схема утилизации отходов бурения получилась несколько сложной в части транспортной составляющей. Но квалифицированные и слаженные действия подрядчиков позволили успешно отработать весь сезон. Технически схема выглядит так: весь шлам собирается в специальные контейнеры, которые изготавливались по нашему заказу в КНР, контейнеры морским транспортом доставляются на судно-накопитель и затем мелководными судами (плашкоутами) вывозятся в порт-пункт Набиль (Кайган). Там используется прошедший экспертизу новый способ утилизации шлама - его переработка в почвогрунт. Это особая технология, научно-апробированная и прошедшая все экспертизы, которая позволяет превращать шлам в нейтральный почвогрунт, пригодный для строительства насыпных объектов, пересыпки слоев на городских свалках и рекультивации использованных земель", - пояснил генеральный директор ООО "Венинефть" Олег СИВОУС.

Деньги дает Китай

Финансирование стадии геологоразведки Венинского блока, в том числе доли "Роснефти" по договоренности с китайской стороной осуществляет SINOPEC. "В этом году мы вложили в поисковое бурение $70 млн, - сообщил Люи Янцанг. По оценке китайской стороны, общие вложения в геологоразведку составят более $200 млн. В предыдущие годы геологоразведки до 2006 г. "Роснефть" вложила $5,5 млн. В случае подтверждения перспективности Венинского блока российские участники проекта компенсируют затраты SINOPEC за счет добытой углеводородной продукции.

- В случае обнаружения больших запасов газа мы можем рассмотреть и использование завода СПГ, который строится по проекту "Сахалин-2" в пос. Пригородное. К тому же "Сахалин Энерджи" предусмотрела в перспективе возможное строительство третьей технологической линии по сжижению газа на заводе. Но это далекая перспектива, поэтому данные вопросы о возможном совместном использовании нефтегазовой инфраструктуры мы пока не обсуждали с операторами первых шельфовых проектов Сахалина", - пояснил Люй Янцанг.

- Использование существующей и строящейся на острове нефтегазовой инфраструктуры, и особенно участие в нашем проекте китайского партнера с его техническими возможностями, передовыми технологиями и ценовой политикой могут существенно удешевить реализацию "Сахалин-3" в сравнении с уже реализуемыми на сахалинском шельфе проектами СРП. К тому же китайский партнер, являясь крупнейшей государственной корпорацией открывает нам выход на огромный рынок энергоресурсов этой страны. Крупнейшие компании мира сегодня стремятся найти свое место на этом рынке, и вполне естественно, что государственная "Роснефть" также имеет к нему огромный интерес. Значительный углеводородный потенциал Дальнего Востока России, являясь перспективным источником энергоресурсов и находясь в непосредственной близости от стран Азиатско-Тихоокеанского региона - крупнейших потребителей энергоресурсов, в том числе Китая, вызывает огромный интерес у энергетических компаний этих стран. Такое соседство сулит долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество, как для России, так и для стран АТР, обеспечивая экономическую безопасность и энергетическую независимость всего региона. Являясь нашим ближайшим и крупнейшим дальневосточным соседом и давним стратегическим торговым партнером, КНР в лице своей государственной корпорации SINOPEC впервые приняла участие в реализации нефтегазового проекта на шельфе России, что уже подчеркивает особенность нашего проекта", - подчеркивает Сивоус.

В свою очередь китайская сторона возлагает надежду на то, что "Сахалин-3" откроет ей дорогу для участия в последующих крупных проектах сахалинского шельфа и шельфа Дальневосточных морей, в которых будет участвовать "Роснефть". Стремительное развитие экономики, индустрии и промышленности, масштабное внедрение новых технологий всегда связаны со значительным ростом потребления энергоресурсов, дефицит которых уже сегодня наблюдается в Китае, и с каждым годом будет становиться еще острее в ближайшее десятилетие. Партнерство с "Роснефтью" по участию в нефтегазовых проектах в России и, особенно на столь близком сахалинском шельфе дает Китаю уникальную возможность получить надежный источник энергоресурсов на длительную перспективу.