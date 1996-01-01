Фишки брошены

В игорном бизнесе в ДВФО, как и по всей России, грядут перемены. О том, что ждет их в будущем, игорные воротилы задумались сразу после заявления президента об особых игорных зонах. По их словам, загнав игроков в резервации, государство получит бреши в бюджетах всей уровней. В первую очередь пострадают регионы, где налог на игорный бизнес служил для местных бюджетов хорошим подспорьем. Особенно это касается Дальнего Востока, где индустрия игорного бизнеса развивалась в последние 10 лет довольно успешно за счет китайских гостей.

Проект закона, который проходит уже третье чтение в Госдуме, предусматривает до 1 июля 2007 г. ликвидацию бизнеса практически всех некрупных игорных компаний на всей территории страны ("организатором азартных игр" проект закона признает лишь компанию с активами более 600 млн руб.). К этому времени в России будут запрещены все азартные игры с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе Интернета, средств связи, включая подвижную. Будут вынуждены закрыть свои двери и казино, в которых меньше десяти игорных столов, и игровые залы, если у них менее чем 50 автоматов. На втором этапе (с 1 июля 2007 г. по 31 декабря 2008 г.) будут выданы лицензии на игорный бизнес тем компаниям, которые отвечают требованиям закона. А с 1 января 2009 г. все игорные заведения должны будет переместиться в созданные специально для этих целей четыре игорные зоны. Они могут быть как особыми (на землях за пределами поселений), так и игорными зонами поселений. А вот казино, расположенные вне зон, будут закрыты.

Два года - это срок, за который каждый из регионов должен решить, стоит ли ему добиваться статуса российского "Лас-Вегаса". Дальний Восток здесь - не исключение. Близость Китая позволила нашему региону сделать игорный бизнес не только процветающим, но и привлекательным для туристических потоков. Поэтому чиновники на самом высоком уровне сразу заявили о том, что, возможно, одна из зон будет открыта на Дальнем Востоке.

Поэтому можно с уверенность говорить о том, что лоббировать интересы своего региона будут не только игорные корпорации, но и власти регионов. Первые заявления чиновников уже сделаны. Так, правительство Хабаровского края уже разрабатывает концепцию будущей игорной зоны.

Досье На сегодняшний день в Хабаровском крае работает около 2000 игровых автоматов, 200 игровых столов, более 50 казино. При этом губернатор края Виктор ИШАЕВ считается одним из самых опытных лоббистов интересов своего региона.

Однако не стоит думать, что Приморский край отдаст без боя статус игорной зоны. Первые заявления приморских депутатов показали, что работа с ответственными чиновниками уже началась. Они приняли решение обратиться в Правительство РФ с просьбой открыть игорную зону в Приморском крае. Полпред Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Камиль ИСХАКОВ в сопровождении губернатора Сергея ДАРЬКИНА даже облетел на вертолете несколько мест вероятного строительства казино в Хасанском районе Приморья. Также рассматриваются и другие районы Приморья. Председатель ЗС ПК Виктор ГОРЧАКОВ уже заявил, что игорная зона в крае могла бы разместиться у города Артема. Среди рассматривавшихся вариантов был также приграничный комплекс "Пограничный-Суйфэньхэ" и остров Русский. Однако сам спикер не скрывает, что решение вопроса о размещении зоны отложено до того времени, когда станет известно, будет ли отдано предпочтение Приморскому краю. Но результаты активности дают о себе знать. В пользу Приморского края уже сделано несколько весьма громких заявлений. Так, председатель Госдумы Борис ГРЫЗЛОВ назвал Владивосток одной из предполагаемых "игорных" территорий.

Объективно, край одно из наиболее подходящих для этого мест. Как утверждает директор казино "Приморье" Нелли СОКОЛОВСКАЯ, Владивосток - туристический город, и край "питается" за счет туристов из Китая, Японии. И если для них не будет этого маленького развлечения, то край потеряет большие деньги. И будут терять доход не только игорный бизнес, но и гостиничный, ресторанный, сувенирный.

Досье Всего в Приморье на сегодняшний день официально зарегистрировано 3 781 игорное заведение, из них около 30 казино. А по сбору налогов с игорного бизнеса край занимает одно из ведущих мест в ДВФО.

Пока Хабаровск и Приморье рассматриваются в качестве основных претендентов, другие регионы усиленно ломают голову, как показать свою привлекательность и таким образом получить карт-бланш на строительство зоны.

Губернатор Камчатской области Михаил МАШКОВЦЕВ составил обращение к Правительству РФ, которое поддержал и областной Совет депутатов, предлагая отдать под казино бывшие военные аэродромы в Мильковском и Усть-Большерецком районах. Но вряд ли тысячи россиян и иностранных гостей захотят лететь в такую даль, дабы спустить там жгущие карман деньги. Казино - это другое развлечение, нежели любование природными красотами. Это - азарт. В общем, уже сложившаяся инфраструктура игорного отдыха, которой Камчатка пока не обладает. Единственный аргумент в пользу камчатского "Лас-Вегаса" - это любовь высшего руководства страны к камчатским горнолыжным трассам.

Не сказал пока своего последнего слова и Благовещенск. Зато вместо него это сделал депутат Госдумы Алексей МИТРОФАНОВ. Именно Благовещенск, по его словам, и должен стать игорной зоной на Дальнем Востоке. Правда, президент Амурской ассоциации игорного бизнеса Марат МКРТЧЯН к этому заявлению отнесся скептически. Он согласен с тем, что игорный бизнес на Дальнем Востоке больше всего развит в Благовещенске. Но амурские политики вряд ли смогут отстоять отрасль на государственном уровне. По прогнозам Марата Мкртчяна, планы по сохранению благовещенских казино так и останутся планами. А основная борьба за создание игорной зоны на Дальнем Востоке в итоге завяжется между Хабаровском и Владивостоком.

Досье За прошедшие четыре года в Амурской области количество игровых автоматов выросло в 5,5 раз, игровых столов - в 2 раза. В среднем на тысячу амурчан приходится 3,6 объектов налогообложения игорного бизнеса, в том числе по г. Благовещенску - 6,8. Для сравнения, данный показатель по ДВФО - 1,8, Республика Саха (Якутия) - 1,5, Приморский край - 1,7, Хабаровский край - 1,6, Камчатка - 2,7.

P.S. Пока дальневосточные субъекты взвешивали свои шансы, Государственная дума приняла закон об игорных зоных во втором чтении. На этот раз законодатели решили внести определенность в столь конкурентный вопрос. В законопроекте названы территории -"счастливчики". В их числе Приморский край. И это обнадеживает. С особыми экономическими зонами мы не попали в "десятку". Может быть, хоть игорной обзаведемся.

Анекдот

Приходит Вовочка в школу весь в синяках.

- Кто это тебя так? - Спрашивает учительница.

- Папа.

- А за что?

- Вчера папа с дядями играли на кухне в преферанс. Я зашел спросить, сколько времени. Папа ответил: "Девять". Один дядя сказал "пас", а другой дядя сказал "вист".