АВЕСТ снова идет с молотка

Российский фонд федерального имущества (РФФИ) в январе предпримет третью попытку реализовать на аукционе 100% акций ОАО "Дальневосточный радиоэлектронный завод АВЕСТ".

Как говорится в сообщении фонда, заявки на участие в аукционе принимаются до 11 января 2007 года, итоги аукциона будут подведены 16 января 2007 г. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) - 10 млн руб. Всего на аукцион выставляются 40 598 обыкновенных акций номиналом 1 тыс. руб. Начальная цена пакета - 302,425 млн руб.

Предыдущие торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

По мнению наблюдателей, причина тому - слишком высокая начальная цена, которая оба раза составляла 756 млн 533 тыс. 960 руб.