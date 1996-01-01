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"Дальзавод" всплывает?
Почти 5 лет не утихали страсти вокруг "Дальзавода". Отсутствие оборонного заказа привело предприятие к банкротству и смене собственников. Казалось, что на перспективах выхода из кризиса смело можно было ставить крест. Пустующие цеха, массовые увольнения, задержки заработной платы - вот основные вехи недавней истории бывшего монстра. Однако вопреки невзгодам предприятие преодолело кризис. В этом уверен исполнительный директор ОАО "Дальзавод" Андрей БАСАРГИН.
"Все доки, причальные стенки, цеха, территория остались у нас. Около года назад было принято стратегическое решение: ОАО "Дальзавод" и далее будет продолжать профильную деятельность, т. е. заниматься судоремонтом и судостроением. Портфель заказов у нас значительно увеличился. Пока, в основном, на судоремонтные работы. И что особенно радует: в наши доки стали возвращаться рыболовецкие суда, которые раньше ремонтировались за границей", - рассказывает исполнительный директор.
Причина, по которой рыболовецкий флот вернулся в бухту Золотой Рог, объяснима. Технологическое оборудование рыболовных траулеров гораздо сложнее, чем на тех же сухогрузах. Им необходим качественный ремонт траловых комплексов, автоматики, морозильных установок. А "желтый" ремонт качеством работ на этом направлении похвастаться не может. Выход же из строя "рыболовецких" агрегатов грозит рыбакам не просто неприятностями, а потерей промыслового времени. Вот и идут рыбаки к забытым дальзаводским пирсам. Только в 2006 г. на "Дальзавод" вернулось около 6 крупных рыбодобывающих компаний.
Андрей Басаргин уверен, что завод, несмотря на тяжелые времена, сохранил репутацию. Но это скорее косвенные причины, а вот 1 800 квалифицированных рабочих - это серьезный аргумент для привлечения клиентуры. Хотя кадровая проблема до конца не решена, средняя заработная плата - около 13 тыс. руб. При этом не стоит забывать, что трудятся в основном те, кто уже близок к пенсионному возрасту. Молодежь приходит на завод, но, отработав несколько месяцев, увольняется - профессия судоремонтника легкой никогда не была.
На завод пришел госзаказ. Конкретная сумма руководством не называется, так как понятие "государственной тайны" еще никто не отменял. Интерес военных к предприятию исходит из высшего эшелона власти. Известно, что ситуацию с "Дальзаводом" обсуждал во время своего визита в Приморье министр обороны Сергей ИВАНОВ. Он пообещал, что предприятию будут обеспечены весьма крупные заказы.
Еще одной новой стороной деятельности завода стало участие в сахалинских проектах. Здесь заканчивают изготовление модульного завода для "Сахалин Энерджи". Этот заказ был выигран на тендере, причем для участия в нем руководство завода создало дочку - ООО "Дальзавод". "Так как предприятие находится в стадии банкротства, участвовать в тендерах ему нельзя. Поэтому мы и создали 100%-ное дочернее предприятие", - рассказывает Андрей Басаргин.
А вот слухи о том, что завод растаскивают по кускам, он категорически опровергает. По его словам, на территории достаточно много арендаторов, которые занимаются разной деятельностью - от производства пельменей до торговли продуктами питания. Но уже в этом году "Дальзавод" попрощается со многими из них. Отказ от непрофильной деятельности более чем мотивирован. Ведь кроме судоремонта бывший флагман отрасли начинает возрождать судостроение. Первые пробные шаги уже сделаны - построено 3 небольших бота. Большую роль заводу отводят и в реализации "корейского" проекта. Напомним, что южнокорейская компания STX планирует строить в Приморье сухогрузы. В цехах завода будут варить секции по 100 тонн, затем в сухом доке их соединять. Дизеля будет поставлять корейская сторона. А вот сдавать суда "под ключ" будут также на "Дальзаводе". Под этот проект уже формируется Дальневосточное конструкторское бюро, а технические вузы получат заявку на подготовку корабелов.
Еще одной долголетней перспективой станет участие завода в проекте газификации края. Делегация ОАО "Газпром" успела побывать на заводе и ознакомиться с его техническими возможностями. Но это все больше планы, так как только для участия в тендерах "Газпрома" необходимо получить специализированные сертификаты. А для подготовки полного пакета документов нужно около полутора лет.
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