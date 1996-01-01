"Спасскцементу" будет 100

ОАО "Спасскцемент", созданное в городе Спасске-Дальнем Приморского края на базе двух цементных заводов - Новоспасского и Спасского, по праву считается одним из гигантов российской промышленности строительных материалов. В 2007 году ему исполняется 100 лет. Не каждому предприятию была уготована столь долгая жизнь. О том, чем она знаменательна, о новейшей истории компании "ДК" беседует с генеральным директором УК ООО "Востокцемент", выполняющей функции исполнительного органа ОАО "Спасскцемент", Олегом ЗУБАХИНЫМ.

- Олег Викторович, сегодня можно по пальцам пересчитать предприятия, пережившие 100-летний юбилей. Каковы ощущения в преддверии юбилея? Наверное, это будет масштабный праздник?

- Безусловно, и хотя непосредственная дата рождения предприятия выпадает на середину года, подготовка к ней начинается уже сейчас. Разрабатывается праздничный сценарий, в котором основная роль отводится коллективу. У нас работают целые династии, лучше которых никто не знает историю завода. Что касается ощущений, то могу сказать, что нам есть чем гордиться. У "Спасскцемента" хорошие перспективы, нам будет что оставить потомкам. Так что 100-летняя история завода - это и начало новой эпохи в его деятельности.

- "Спасскцемент" хорошо известен на Дальнем Востоке, о нем знают и за рубежом, и все-таки, с чем вы подошли к 100-летнему юбилею?

- Наиболее заметным событием из ряда новостей стал запуск второй технологической линии на Новоспасском заводе. Она работает три месяца и работает успешно, после того, как простояла целых 13 лет. Напомню, что первая технологическая линия была запущена на заводе после длительного перерыва в 2000 году. В прошлом году мы установили своеобразный рекорд по доставке цемента в промышленных объемах на самое большое расстояние в мире - от Владивостока до Москвы. Это второе крупное достижение компании, которое стоит отметить особо. Мы расширили рынок дальневосточного цемента на всю Россию. И это не рекорд ради рекорда, когда что-то берут и везут вокруг земного шара. Произошла реальная продажа производимого "Спасскцементом" товара реальным потребителям. В наступившем году мы планируем продать в европейскую часть России до 200 тыс. т цемента, а в перспективе рассчитываем довести поставки до миллиона тонн. В настоящее время ведутся переговоры с покупателями цемента из Санкт-Петербурга и других европейских городов России. Нельзя сказать, что это было просто, и еще предстоит преодолеть ряд технических проблем, например, решить вопросы с наличием подвижного железнодорожного состава. Но сделано главное - наш цемент пошел далеко за пределы Дальнего Востока.

- Что этому способствовало, какие преимущества позволили вам столь успешно конкурировать на российском рынке цемента?

- Главным преимуществом является нарастающий в стране в последние годы дефицит цемента, сопровождаемый отсутствием свободных производственных мощностей и невозможностью их быстрого пополнения на старых заводах. Сегодня мы - единственный российский регион, где есть избыточные цементные мощности и который в ближайшие 10-20 лет не будет испытывать дефицита в цементе. В России цементные заводы не строились более 30 лет. Естественно, те, что есть, устарели и морально, и технически. Новоспасский завод является самым молодым и самым новым заводом, хотя и здесь проблема обновления - на повестке дня. Сегодня мы в выгодной позиции, а завтра можем оказаться в аутсайдерах, если не будем думать о будущем.

По самым пессимистическим прогнозам, в сегодняшних условиях "Спасскцемент" в состоянии удерживать за собой российский европейский рынок как минимум 5 лет. Если оценивать прогноз оптимистический, то мы сможем работать на рынке до 7-10 лет. Мы понимаем, что строить в стране новые цементные заводы будут. Но строительство одного завода потребует не менее трех лет, а учитывая, что еще не начато строительство ни одного завода, и того больше.

Наша задача - выгодно использовать время и провести полную модернизацию своего завода за счет растущих доходов, чтобы последующие 20-30 лет он работал без дополнительных капвложений. Мы хотим передать "Спасскцемент" следующему поколению в таком техническом состоянии, которое обеспечит ему не менее долгую жизнь.

- Что уже сделано? Что в этом плане диктует рынок?

- Новоспасский завод был последним заводом, построенным в России. Его показатели по отдельным параметрам, например, по удельным расходам топлива в два раза превышают существующие заводы в европейской части России. Мы перешли на уголь, за счет чего топливо нам обходится дешевле, тогда как в европейской части большинство заводов работает на газе, который сами видите, как дорожает. И все же мы по-прежнему отстаем от мировых производителей по выработке цемента на одного работника. Рынок не прощает отставаний. Поэтому начатую модернизацию мы проводим, опираясь на самые передовые разработки, способные обеспечить максимальное снижение издержек. Так, мы ведем переговоры с мировыми производителями оборудования: компаниями "Полизиус", "Смидт" и другими. Мы не покупаем технику, бывшую в употреблении. Мы завершаем модернизацию горного цеха и закупили для него новейшую технику производства "Хитачи", "Камацу", "Либхер".

- Какие марки цемента востребованы на российском рынке?

- С каждым годом все большее число потребителей переходит на высокомарочные цементы, растет доля марки 500. В европейскую часть России мы поставляем именно эту высокую марку. Низкомарочные цементы используются в основном на индивидуальном строительстве, на неответственных конструкциях.

- А в строительстве небоскребов ваши цементы пригодны?

- Конечно. Когда дело дойдет до небоскребов, мы сможем поставить необходимые марки цемента в нужном количестве.

- Крупные предприятия с энергоемкими производствами стоят перед выбором: покупать дорогую электроэнергию на рынке или строить собственные энергетические мощности. Нет ли в ваших планах и таких проектов?

- Когда-то, в начале своей истории, "Спасскцемент" имел собственную электростанцию, которая полностью закрывала его нужды и снабжала электроэнергией поселок. В период всеобщей электрификации электростанция была закрыта. Сегодня мы ищем оптимальный баланс между возможным собственным производством электроэнергии и ее покупкой. С одной стороны, нам было бы выгодно покупать электроэнергию на рынке, а не производить ее самим. Но в конечном итоге выбор будет зависеть от цен. Например, в Приморском крае электроэнергия сегодня почти на 30% дороже, чем в Хабаровском крае. А цементный завод в Хэйхэ получает электроэнергию с Бурейской ГЭС по цене, которая на 40% дешевле, чем обходится нам.

Мы установили на заводе автоматизированную систему контроля и учета электроэнергии, что в дальнейшем позволит нам покупать энергию на федеральном оптовом рынке.

- Как вы считаете, не придумает ли строительная отрасль в ближайшие годы что-то новое, что заменит цемент или сократит его использование?

- Маловероятно, в мире еще не придумали более дешевого вяжущего средства, чем цемент, и вряд ли в ближайшие 100 лет появится аналогичный новый материал.

- Представим, что население получило доступ к земле, и начинается бум в частном домостроении, создание своего рода русской малоэтажной Америки. Не упадет ли тогда спрос на цемент?

- Если рассматривать процесс частного домостроения в тех масштабах, что ведется в Канаде или Америке, то цемента на душу населения там потребляется не меньше нашего, ведь любой дом начинается с фундамента. А далее идет благоустройство, на что тоже требуется цемент, и в большом количестве. Не стоит забывать, что каркасно-щитовая технология выгодна высокой скоростью сборки. Да, это недорогое социальное жилье, но те, кто имеет средства, все равно будут строить дома из более крепких материалов.

- Расскажите о новых производствах, в частности, запущена ли линия по производству бруситов?

- Мы сделали пробную партию бруситов. Теперь задача трейдеров - вывести их на рынок. Бруситы - это исключительно экспортный рынок, более сложный, но и более интересный, выйти на который непросто. Если на рынке ничего не изменится, то за 2-3 года мы постараемся это сделать. Кроме того, мы рассматриваем возможность обжига извести на своем оборудовании. Начато производство целого ряда строительных материалов под новой торговой маркой "Трилитон". Первым пошел бетон, запущен растворобетонный узел во Владивостоке, ведется проектирование еще двух. Далее на их базе создадим производство простых смесей для штукатурных работ. А в планах - производство более высокого передела строительных материалов, это железобетонные конструкции различного назначения. Конечной целью является организация производств с высокой добавленной стоимостью.

- Достаточно ли ваша инвестиционная программа обеспечена финансовыми средствами?

- С деньгами нет проблем, когда инвесторы или заемщики видят, что они идут в дело, а не растаскиваются по карманам. Мы привлекаем кредиты, в 2006 году выпустили облигационный заем. Поэтому думаю, что нам хватит средств выполнить все задуманное.

- Что вы можете сказать об уровне культуры труда на "Спасскцементе"? Об уровне заработной платы?

- Мы очень серьезно относимся к вопросам имиджа и техники безопасности труда. Все рабочие у нас обеспечены средствами защиты, у нас свой фирменный стиль одежды, которая шьется по индивидуальному заказу. Наши машины и оборудование выкрашены в фирменные цвета. Мы стремимся, чтобы работа на наших предприятиях приносила людям не только деньги, но и давала моральное удовлетворение. Чтобы родители, показывая ребенку завод, с гордостью говорили о нем. Зарплата у нас ежегодно поднимается в среднем на 25%, опережая инфляцию. А с этого года мы постановили, что зарплата на заводе не может быть меньше 4,5 тыс. руб., даже у уборщицы. В среднем она составляет более 10 тыс. рублей. Мы понимаем, что этого все равно мало, поэтому зарплата будет расти с ростом производительности труда.

- Какие социальные меры вы применяете, чтобы удержать специалистов? Жилье даете?

- Были времена, когда нам приходилось собирать людей из близлежащих деревень и возить их на завод на автобусах, так как некому было работать. Поэтому сегодняшняя политика завода максимально направлена на поддержку молодых специалистов.

Помню времена, когда люди экономили на обеде и приносили еду с собой. Сегодня "Спасскцемент" имеет столовую, где за хороший обед с вас возьмут всего 40 рублей. Мы рассматриваем возможность строительства жилья и недавно приобрели в Спасске недострой, который будем завершать. Даем ссуды, выделяем премии к дням рождений, не забываем детей, пенсионеров, ветеранов. В целом могу сказать, что у нас большая социальная программа.